Weferlingsen

Drei beschädigte Autos – so lautet die Bilanz eines Unfalls, den eine 69 Jahre alte Autofahrerin aus Baden-Württemberg am Montag verursacht hat. Die Frau war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 10.15 Uhr mit ihrem schwarzen Audi A4 in Weferlingsen auf der Straße Dammbruch in Richtung Hänigser Straße unterwegs. Als sie die Kreuzung an der Obershagener Straße passieren wollte, übersah sie den grauen Audi Q5 eine 52-Jährigen, der sich auf der Obershagener Straße von rechts näherte und Vorfahrt hatte.

Alle Autos müssen abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei wurde der Audi A4 gegen einen roten Opel Zafira geschoben, dessen 79-jährige Fahrerin ordnungsgemäß vor der Kreuzung an der Hänigser Straße angehalten hatte. Nach der Kollision waren alle drei Autos nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt.

Von Antje Bismark