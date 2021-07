Burgdorf

Das Wasser floss in Strömen, nur nicht dorthin, wohin es sollte: Drei Wasserrohrbrüche in Serie haben seit Donnerstag vergangener Woche und am Wochenende mehr als 50 Haushalte am Duderstädter Weg sowie in Anrainerstraßen vorübergehend trockengelegt. Die Bewohner mussten sich mit Eimern ihr Wasser von zwei eigens eingerichteten Entnahmestellen holen.

Das erste Wasserrohr brach am Donnerstag, und zwar in Höhe des Hülptingser Weges. Ein Zeitungsausträger hatte den Rohrbruch bei der Störungsstelle gemeldet. Kaum hatte das von der Avacon beauftragte Tiefbaubauunternehmen RTH die Bruchstelle freigelegt und das Austreten des Wassers gestoppt, folgten am Sonnabend in kurzer Abfolge zwei weitere Wasserrohrbrüche in der Straße – zuerst an der Einmündung in den Peiner Weg, wenig später dann auch noch in Höhe der Schopenhauerstraße. Wasser brach sich durch den Asphalt Bahn und überflutete die Straße, auf der ein glitschiges Sandgemisch für Unfallgefahr sorgte.

Alte Wasserrohre sind bereits 60 Jahre alt

Die unter der Fahrbahn verlegten Wasserrohre, die der Stadtwerke Burgdorf Netz GmbH gehören, stammen laut Avacon aus dem 1960-er Jahren. Die Avacon, die mit 49 Prozent an den Stadtwerken Burgdorf beteiligt ist, erledigt für diese alle technischen Arbeiten rund um die Wasserversorgung. Nach Darstellung einer Avacon-Sprecherin sind die Wasserrohre im Duderstädter Weg wohl am Ende ihres Lebenszyklus angekommen. Deshalb werde nun erwogen, für 300.000 Euro neue Leitungen in dem Wohnquartier zu verlegen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Die Leitungsbauer schufteten Tag und Nacht, um die drei Wasserrohrbrüche zu beheben. Quelle: Joachim Dege

125 Liter Wasser benötig laut Avacon ein Haushalt am Tag. „Das war nervig und alles andere als lustig“, beschreibt ein betroffenes Ehepaar aus der Schopenhauerstraße die wiederholte Unterbrechung der Wasserversorgung am Wochenende. Mit Eimern und Kannen hätten sie und die Nachbarn sich ihr Wasser an zwei mit Standrohren eingerichteten Entnahmestellen holen und nach Hause schleppen müssen. Für alte Menschen sei das schon eine arge Zumutung gewesen, befand Michael Roth, der in der Schopenhauer Straße wohnt.

Seit Sonntagnacht fließt das Wasser wieder

Als das Wasser wieder wie gewohnt geflossen sei, sei zuerst viel braune Brühe, Luft und sogar Sand aus den Hähnen gekommen. Cornelia Leinemann aus dem Duderstädter Weg, die ein Loblied auf die Tiefbauer singt, weil diese Tag und Nacht gearbeitet hätten, berichtete, dass der Schaden erst in der Nacht zu Sonntag gegen 4 Uhr behoben gewesen sei. Daraufhin hätten sie und ihr Mann sofort eine Dusche genommen.

Die Leitungsbauer legten die Bruchstellen frei, trennten das defekte Leitungsstück heraus und setzten ein neues ein. Quelle: Joachim Dege

Einige Anwohner hegen den Verdacht, dass der zuvor von der Avacon angekündigte Einbau einer neuen Pumpe für die neue Reihenhaussiedlung, mit der der Wasserdruck erhöht werden soll, das Malheur herbeigeführt haben könnte. Stadtwerke Burgdorf und Avacon, die den Vorgang erst am Dienstag öffentlich machten, halten sich zur Ursache der ungewöhnlichen Wasserrohrbruch-Serie bedeckt. Die Avacon-Pressestelle sprach ganz allgemein von Materialermüdung. Das Unternehmen beteuerte, dass die Rohre regelmäßig kontrolliert worden seien.

Von Joachim Dege