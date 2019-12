Toll war der Zustand der Straße Edental im Ortsteil Burgdorf-Ehlershausen schon in den vergangenen Jahren nicht. Doch seit sie in Zuge der Sanierung der B 3 als Umleitung diente, ist der Asphalt rissig, die Fahrbahnränder sind voll tiefer Löcher. Weil Geld für eine Grundsanierung fehlt, will die Stadt nun die ärgsten Schäden flicken lassen.