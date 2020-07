Ehlershausen

Ob Sachunterricht oder Religion – beides hat Margret Bruns viele Jahre lang unterrichtet. Jetzt ist Schluss. Nach 41 Jahren – davon 25 Jahre an der Orientierungsstufe in der Kernstadt und 16 Jahre an der Waldschule – geht die Lehrerin in den Ruhestand. Dafür organisierte die Waldschule am Dienstag eine Abschiedsfeier auf dem Sportplatz und überraschte damit die 64-Jährige.

Angefangen hat Bruns ihre Laufbahn als Lehrerin an der Orientierungsstufe in Burgdorf. Von 1979 an begleitet sie dort viele Schüler und ebnete mit ihnen gemeinsam den Weg in die weiterführenden Schulen. „Es war ein ganz erfülltes Arbeiten“, erinnert sich Bruns. Allerdings musste sie nach 25 Jahren die Schule doch wechseln. „Die Orientierungsstufe wurde 2004 aufgelöst. Wenn das nicht gewesen wäre, vielleicht wäre ich heute noch dort“, sagt Bruns.

So kam es, dass sie als Grundschullehrerin zur Waldschule in Ehlershausen stieß. „Ich wurde hier mit offenen Armen empfangen“, sagt Bruns. Besonders gefiel ihr, dass sie ihre Schüler über die gesamte Grundschulzeit begleiten konnte. „Das war mein Wunsch“, sagt Bruns. „Man kann erst nach vier Jahren wirklich sehen, wie die Entwicklung ist. Das ist schon beeindruckend.“

Ehemalige Schüler kommen zur Verabschiedung

Für Bruns ist die Arbeit mit Kindern „die Erfüllung meines Lebens.“ Viele ihrer ehemaligen Schüler erinnern sich noch gern an die Zeit mit ihr als Lehrerin zurück. „Ich denke oft an unsere Vorlesenächte“, sagte beispielsweise Michel Meining bei der Verabschiedung. Der heute 22-Jährige war damals in der ersten Grundschulklasse von Bruns. Er ist sich sicher, dass die scheidende Lehrerin viele Schüler prägte. „Es ist ein Großteil Ihr Verdienst, dass wir uns im Schulalltag alle so gut verstanden haben“, sagt Meining in Richtung Bruns. Und auch für die Zweitklässlerin Finja (9) steht fest: „Es war eine schöne Zeit. Ich wünschte, Du könntest immer bei uns bleiben.“

Lob und Anerkennung setzte es zudem von Elternvertretern und ehemaligen Kollegen. „Lehrerin zu sein war Ihre Passion“, sagte Sonja Heyna, Elternvertreterin der vierten Klasse. Und auch die ehemalige Schulleiterin der Waldschule, Angelika Baum, ließ es sich nicht nehmen, sich persönlich von Bruns zu verabschieden: „Ich hätte Dich gerne schon vor zwei Jahren mit verabschiedet, aber Du wolltest ja noch bleiben.“

Bruns hat schon Pläne für den Ruhestand

Jetzt ist ihre Zeit an der Waldschule aber endgültig vorbei. Zum Abschied durfte sich Bruns über Gedichte, Musik und einen Flashmob der Zweit- und Viertklässler sowie ein Buch mit Erinnerungen aus 16 Jahren an der Waldschule freuen. „Ich bin überwältigt. So etwas Tolles habe ich noch nie erlebt.“

Im Ruhestand will die 64-Jährige etwas erleben. Wenn es nach Corona wieder gehe, wolle sie reisen und sich einiges angucken. Auch könne sie sich vorstellen, wieder etwas mit Kindern zu machen. „Aber jetzt mache ich erstmal nichts“, sagt Bruns bestimmt.

Von Lisa Höfel