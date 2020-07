Otze/Burgdorf

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist ein Großaufgebot der Burgdorfer Feuerwehren zu einem Feuer ausgerückt: Insgesamt 69 Mitglieder von sieben Ortsfeuerwehren mussten am Dienstag ab 16.30 Uhr einen Brand im Wald zwischen Burgdorf und Otze löschen. Die Flammen vernichteten etwa 1000 Quadratmeter Unterholz, wie Otzes Ortsbrandmeister Markus Kurowski sagte. „Betroffen waren vor allem Büsche und kleine Pflanzen, die Baumkronen hingegen nicht“, fügte er hinzu.

Kurowski leitete den Einsatz, nachdem Polizeibeamte die Feuerwehr informiert hatten. „Zuerst rückten die Ortsfeuerwehr Otze und Weferlingsen aus“, sagte er. Als die Einsatzkräfte den Brandort am Ende eines Stichweges im Wald erreicht und das Ausmaß erkannt hatten, alarmierte Kurowski die Ortsfeuerwehren aus Burgdorf, Heeßel, Ramlingen-Ehlershausen, Schillerslage und Hülptingsen nach. 21 Fahrzeuge rückten aus, weil die Wagen wegen der Corona-Pandemie-Vorgaben nicht vollbesetzt fahren dürfen.

Feuerwehr richtet Pendelverkehr zum Brunnen ein

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Aussage Kurowskis schwierig: Im Wald gab es keinen Hydranten. Deshalb richteten die Feuerwehrleute einen Pendelverkehr zwischen einem Brunnen am Schwarzen Berg und dem Brandherd ein. Sie setzten dem Löschwasser etwas Schaum bei, sodass die Oberflächenspannung sich reduzierte und das Wasser besser in die Erde eindringen konnte. „Außerdem haben wir den Boden mit Hacken bearbeitet“, sagte Kurowski. Offiziell endete der Einsatz gegen 20 Uhr, doch die Nacharbeiten, darunter das Tauschen der Schläuche, dauerten bis etwa 21.30 Uhr. Der Einsatzleiter kündigte zudem noch zwei Kontrollfahrten an, um ein Aufflammen der Flammen zu verhindern.

Noch steht die Brandursache nicht fest, Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen noch am Abend die Ermittlungen.

Von Antje Bismark