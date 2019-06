Nachrichten Burgdorf - Vortrag über Erfinder der Litfaßsäule Kunstverein Scena lädt Gäste für Sonnabend, 29. Juni, ab 19.30 Uhr zu einem Vortrag über Ernst Litfaß ein.

Leuchtspuren von Autos sind vor einer Litfaßsäule am Abend des 08.02.2016 in Frankfurt/Oder) (Brandenburg) zu sehen (Aufnahme mit Langzeitbelichtung). Ernst Litfaß (1816 - 1874) gilt auch 200 Jahre nach seinem Geburtstag als König der Reklame: Der Buchdrucker stellte im Juli 1855 in Berlin-Mitte die erste Säule für Annoncen auf. Menschen mit wenig Geld konnten sich im 19. Jahrhundert keine Zeitung leisten: Sie liefen zur nächsten Litfaß-Säule, um sich zu informieren. Die Berliner nannten Litfaß, der am 11. Februar 1816 geboren wurde, liebvoll ihren «Säulenheiligen». Bald gab es in vielen größeren Städten Deutschlands Litfaßsäulen. Foto: Patrick Pleul/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa