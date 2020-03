Burgdorf

Am Donnerstag, 26. März, geht die Vortragsreihe „Natürlich gesund!“ in die dritte Runde. Dann referiert die Heilpraktikerin für Psychotherapie Isa Bredemeier zum Thema „Aufblühen – ein Weg zum inneren Frieden“. Hinter dem abstrakten Titel verbergen sich konkrete Denk- und Handlungsanweisungen, die in schwierigen Momenten und Konfliktsituationen angewandt werden können. Eingefahrene und negative Denkmuster sollen durchbrochen und durch konstruktive Herangehensweisen abgelöst werden. „Wie wäre es, wenn ich gelassen bleiben könnte, wenn ich kompetent eine Lösung finden könnte“, setzt Bredemeyer als Ziel. Kraftraubende Situationen, etwa mit Kollegen oder Angehörigen, sollen einfacher zu bewältigen sein.

Zwölf Jahre im Job

Bredemeier führt seit mehr als zwölf Jahren eine Privatpraxis für Psychotherapie und Coaching in der Sperbergasse 4 in Burgdorf. Dabei begleitet sie Menschen in Krisensituationen. Der Vortrag am 26. März beginnt um 19 Uhr im Stadtmuseum, Schmiedestraße 6. Karten gibt es bei Bleich Drucken und Stempeln, Braunschweiger Straße 2, auch per Telefon unter (05136)1862 für 2 Euro sowie an der Abendkasse für 3 Euro.

Weitere Termine

Die weiteren Vortragstermine von „Natürlich gesund!“ im sind am Donnerstag, 16. April, mit dem Vortrag von Angelika Oberjohann „Wenn die Seele weint – Neue Wege zur Gesundheit mit der Kraft des Bewusstseins“ sowie am Donnerstag 28. Mai (Karsten Schecker, „Selbstheilung als Teil von Medizin und Gesundheitsfürsorge“) und am Donnerstag, 18. Juni, von Ernährungsberaterin Tabea Lampe. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr im Stadtmuseum.

