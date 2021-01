Burgdorf

Zu einem Rußbrand im Schornstein eines Vierparteien-Fachwerkhauses an der Straße Vor dem Celler Tor ist am Donnerstagabend die Feuerwehr ausgerückt. Während der Brandbekämpfung mithilfe der Drehleiter musste die Polizei die Straße zeitweise für den Verkehr sperren.

Das betroffene Haus verfügt über eine mit Holz befeuerte Zentralheizung. Die Hausbewohner selbst hatten den Rußbrand zunächst gar nicht bemerkt. Vielmehr waren es Nachbarn, die aus dem Schornstein Funken in den Nachthimmel stieben sahen und deshalb gegen 21.45 Uhr die Einsatzzentrale alarmierten. Die Feuerwehr kam mit 16 Kräften. Auch ein Rettungswagen und die Polizei eilten zum Einsatzort unweit der HEM-Tankstelle, wo Feuerwehrleute aus dem Korb der Drehleiter heraus mit grobem Kehrgeschirr den Schornstein einmal kräftig durchkehrten.

Solche Rußbrände können nach Darstellung von Ortsbrandmeister und Einsatzleiter Florian Bethmann leicht entstehen, wenn sich pulveriger Kohlenstoff an der Schornsteinwand ablagert und erneut entflammt. Der Ruß quelle dann auf wie ein Teig und könne den Schornstein verschließen. Das könne für die Hausbewohner gefährlich werden, weil dann das farb- und geruchlose Kohlenmonoxid in den Wohnraum eindringen und dort seine tödliche Wirkung entfalten könne. Das freilich habe die Feuerwehr im vorliegenden Fall noch einmal verhindern können.

In jeder Saison komme es auch in Burgdorf zu solchen Rußbränden in Schornsteinen, berichtet Bethmann. Sein Rat an alle Eigentümer von Häusern mit Feuerstelle lautet daher, tunlichst einen Kohlenmonoxidmelder zu installieren.

Von Joachim Dege