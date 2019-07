Burgdorf

Spaß am Gesang und an der Gemeinschaft stehen für die 28 Mitglieder des Volkschores Burgdorf ganz voran – und daran möchten sie gern andere Burgdorfer teilhaben lassen. Wie so viele andere Chöre auch sucht das Ensemble, das 1897 gegründet wurde und damit als ältestes der Stadt gilt, neue Mitglieder. „Wir...