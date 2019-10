Vocaldente singt a capella im StadtHaus

Burgdorf

Die fünfköpfige A-cappella-Formation Vocaldente tritt im Veranstaltungszentrum StadtHaus auf. Dort präsentiert die Gesangsformation am Donnerstag, 5. Dezember, ab 20 Uhr ihr Programm „Keep rollin“. Im Gegensatz zu vielen anderen A-cappella-Gruppen, die auf technische Hilfsmittel, Verstärker und Effekte setzen, formt Vocaldente seine Klänge rein akustisch und mit klassischen Mitteln.

Vielfältiges Repertoire

Das Repertoire umfasst die Unterhaltungsmusik der vergangenen 100 Jahre. Angefangen bei den Goldenen Zwanzigern bis zu aktueller Popmusik interpretieren die fünf Herren in ihrem Programm Lieder wie „Musik nur, wenn sie laut ist“ von Herbert Grönemeyer, „Foot-loose“ von Kenny Loggins und „ Marvin Gaye“ von Charlie Puth.

Nach Darstellung der Veranstalter hat sich Vocaldente zu einem international gefragten Vocal-Act entwickelt. Das Quintett gebe mehr als 100 Konzerte jährlich und trete in der gesamten Bundesrepublik, im europäischen Ausland, in den USA und in Asien auf. Sie seien Preisträger von nationaler wie internationaler Vokal- und A-cappella-Wettbewerben auf drei Kontinenten.

Eintrittskarten gibt es in der Geschäftsstelle von HAZ und NP an der Marktstraße 16, Telefon (0 51 36) 8 99 40, sowie beim Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) an der Braunschweiger Straße 2. Interessierte können zusätzlich Karten für ein VIP-Büfett kaufen. Hierfür ist eine Vorbestellung notwendig. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Büfett beginnt um 18 Uhr. Veranstaltungsort ist das Stadthaus, Sorgenser Straße 31.

Von Valerie Kruse