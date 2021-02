Burgdorf

Wie hat Burgdorfer in früheren Jahrzehnten ausgesehen? Welche Geschäfte gab es, wo konnte man einkehren, welche Firmen prägten das Stadtbild? Die historisch ausgerichteten Stadtführungen des Burgdorfer Verkehrs- und Verschönerungsvereines (VVV) haben viele Liebhaber. Und die brauchen auch in der Corona-Pandemie nicht gänzlich auf dieses Format verzichten: Gemeinsam mit dem Förderkreis Stadtmuseum präsentiert der VVV nun den zweiten virtuellen Stadtrundgang. Der will als Anregung für einen realen, etwa einstündigen Spaziergang verstanden sein. Es gibt ihn sowohl zum Herunterladen als auch in gedruckter Form.

Fotos zeigen historische Gebäude und deren Nachfahren

Vergangenheit trifft Gegenwart: Damit auch Nicht-Alteingesessene oder Jüngere die Route problemlos nachspazieren können, wird diese detailliert beschrieben. Denn nicht jede der Sehenswürdigkeiten ist auf den ersten Blick wahrzunehmen, manche sind sogar vollkommen verschwunden. Zahlreiche Aufnahmen des Fotografen Joachim Lührs an markanten Punkten der Strecke helfen, sich zu orientieren. Spannend: An diversen stadtgeschichtlich relevanten Orten werden aktuellen Fotos Aufnahmen aus der Vergangenheit gegenübergestellt – so können Betrachter sehen, wie sich die Stadt seit dem letzten Jahrhundert verändert hat.

Los geht der Streifzug auf den Spuren der Vergangenheit an der ehemaligen Synagoge an der Poststraße, der heutigen KulturWerkStadt. Von dort aus geht es zur Marktstraße in Richtung Rathaus I und St. Pankratius-Kirche. An den Adressen Marktstraße 12 bis 14 befinden sich gleich drei Gebäude, deren Bedeutung betagte Burgdorfer sehr wohl kennen dürften: Im Verlagsgebäude des ehemaligen Burgdorfer Kreisblattes befindet sich heute Rossmann, das von 1914 bis 1951 genutzte Rathaus ist heute eine Rechtsanwaltskanzlei und im ehemaligen Burgdorfer Polizeirevier ist Virkus-Optik zu finden.

Das Rathaus an der Marktstraße – hier eine Aufnahme aus dem Jahre 1924 – gibt es nicht mehr. Quelle: Verkehrs- und Verschönerungsverein Burgdorf

Stadtrundgang ist auch gedruckt erhältlich

Ein Hauch Schauer und Schrecken ist mit dem Pfarrwitwenhaus verbunden: Es geriet durch einen von einem Schlachter dort verübten brutalen Mord vor mehr als 175 Jahren in die Schlagzeilen. Von der Burgdorfer Nudelfabrik, deren Erzeugnisse in ganz Deutschland zu kaufen waren, und der 1971 geschlossenen Konservenfabrik, die die Wirtschaft der Stadt an der Aue maßgeblich prägten, ist nichts mehr zu sehen. Und auch das Lichtspieltheater, dass in dem Gebäude an der Marktstraße gegenüber dem Geschäft Schuhprofi angesiedelt war, existiert seit 1969 nicht mehr.

Der virtuelle Stadtrundgang kann über die Homepage www.vvvburgdorf.de kostenlos heruntergeladen, aber auch einfach auf dem Smartphone aufgerufen werden. Eine gedruckte Version gibt es gegen Schutzgebühr in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße 2. Diese ist unter Telefon (0 51 36) 18 62 erreichbar.

