Mehr als 500 Beschäftigte arbeiten in der Verwaltung – Tendenz steigend. Denn allein in diesem Jahr schafft die Stadt insgesamt 40 neue Stellen, wie Carsten Korn, Leiter der Personalabteilung, sagt. Ein großer Teil davon entfällt auf die Kita-Betreuung, deren Angebot die Stadt wegen der anhaltenden Nachfrage weiter ausbaut. „Auch wenn die Stellenbesetzung mitunter länger dauert, so finden wir dennoch immer noch gutes Personal“, sagt Korn und bezieht dies auch auf die vier Auszubildenden, die an diesem 1. August ihren ersten Tag im Rathaus erleben.

Eine Sommerpause – die gibt es für Korn und seine Kollegen nicht. Zum einen läuft die Besetzung der offenen Stellen während des gesamten Jahres, zum anderen beginnt direkt mit der Begrüßung der neuen Azubis im Rathaus gleich die Suche nach jenen jungen Frauen und Männern, die im nächsten Jahr folgen sollen. „Wir können überhaupt nicht klagen“, sagt der Personalchef mit Blick auf die Quantität, vor allem aber auch die Qualität der Bewerbungen. „Bei uns haben sich tolle Leute vorgestellt mit hervorragenden Zeugnissen“, sagt er.

Azubi schätzt Stadt als sicheren Arbeitgeber

Insgesamt 13 Azubis zählt die Verwaltung, seit Donnerstag gehören Fabian Sander und Inken-Kristin Kähler als Stadtinspektor-Anwärter sowie Michelle-Monique Schrödter und Sahin Bozkurt als künftige Verwaltungsfachangestellte dazu. Sie wurden am ersten Tag unter anderem von Stadtrat Michael Kugel und der Azubi-Vertretung begrüßt, ehe sie am Montag dann in ihre neuen Abteilungen wechseln.

Bislang kennt ausschließlich Schrödter die Verwaltung: Die Burgdorferin hatte zuvor im Freiwilligendienst bei der Jugendpflege gearbeitet und dabei erfahren, wofür eine kommunale Verwaltung alles zuständig ist. „Diese Vielfalt fand ich spannend, und deshalb habe ich mich beworben“, sagt sie. Das gilt auch für Sander, der über seine bisherige Arbeit bei der Bundeswehr schon viele Kontakte zu Behörden hatte. „Das war sehr abwechslungsreich, und das erhoffe ich mir auch von der Ausbildung.“ Organisieren und strukturieren – so bezeichnet Kähler zwei ihrer wichtigsten Eigenschaften. „Ich denke, dass mir dies in der Arbeit in einer Verwaltung hilft“, sagt sie, während Bozkurt hofft, „viel mit den Bürgern zu tun zu haben.“ Zudem schätze er die Stadt als sicheren Arbeitgeber.

Verwaltung übernimmt Azubis

Und das sei durchaus begründet, betont Korn. So übernehme die Stadt alle Azubis zunächst über einen eigenen Stellenpool, anschließend wechselten sie auf feste Stellen. „Wegen der Fluktuation oder eine Elternzeitregelung ergeben sich immer ganz unterschiedliche Möglichkeiten“, sagt er. Letztlich wolle die Stadt die Azubis langfristig halten – wie alle Mitarbeiter, die die Verwaltung noch einstellen will. Dazu gehören zwei Beschäftigte für das Familienservicebüro, für die 1,5 Stellen geschaffen wurden, ebenso wie weitere Mitarbeiter in den Kitas. Dort hat die Stadt seit Jahresbeginn 27 neue Kollegen eingestellt, bei nur sechs Weggängen.

