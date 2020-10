Burgdorf

Das Dribbeln und das Passen hat Tim aus Burgdorf in den Herbstferien ganz besonders trainiert. Finn aus Watlingen freut sich, dass er beim Herbstferiencamp unter der Regie des Bundesligisten VfL Wolfsburg und der kürzlich gegründeten Jugendspielgemeinschaft (JSG) Aue Kicker gelernt hat, sich schnell und gut einen Überblick über das Geschehen auf dem Fußballplatz zu verschaffen. Und Bent aus Sorgensen gefällt, dass er viele andere Kinder wiedergesehen oder neue kennengelernt hat.

Die drei Jungen gehören zu den 45 Teilnehmern, die fünf Tage lang auf dem Spielfeld an der Sorgenser Straße gemeinsam um Punkte gekämpft haben – mit neuen Trainingsmethoden, die Kindern den Spaß am Kicken vermitteln sollen, wie Jonas Garcke von der Abteilung Corporate Social Responsibility (CSR) des Bundesligisten erklärt. Die drei jungen Kicker sind damit auch die ersten Nutznießer der Vereinskooperation, die der VfL mit der Fußballsparte der TSV Burgdorf geschlossen hat. Etwa 120 dieser Partnerschaften pflegen die Wölfe, wie Garcke sagt.

Anzeige

Bundesligist dient als Zugpferd für den Breitensport

„Uns liegt der Breitensport sehr am Herzen, deshalb engagieren wir uns in sozialen Projekten der Vereine und Schulen“, erläutert Garcke. Für die Burgdorfer bedeutet dies jetzt konkret, dass sie neben dem Herbstferiencamp, das sechs VfL-Trainer gestaltet haben, auch eine Führung durch die VfL-Arena erhalten oder 80 Freikarten für Spiele des Bundesligisten. „Es geht nicht – wie bei anderen Vereinen – darum, auf dem Platz die besten Spieler zu sichten und sie dann in die Nachwuchsabteilung zu holen“, betont Spartenchef Dirk Bierkamp.

Vielmehr verfolgten die Wolfsburger die Strategie, dass Profisport nur mit einem guten Breitensport und einer Begeisterung für den Fußball funktioniere. „Daran arbeiten wir jetzt gemeinsam“, sagt Bierkamp. Er sieht alle Vereine vor der Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen, die coronabedingt nicht mehr zum Training gekommen sind, wieder für den Sport zu motivieren. „Wer einmal vor der Konsole hängenbleibt, geht uns möglicherweise verloren.“ Bierkamp versteht den Bundesligisten deshalb auch als ein Zugpferd, um für jene Jungen und Mädchen wieder ein attraktives Angebot vorzuhalten.

Besiegeln die Kooperation auf dem Fußballplatz (von links): Jonas Garcke, Jens Berkhan, Jana Heinemann, Julien Tarmeling, Ashley Berblinger, Dirk Bierkamp und Rolf Tarmeling. Quelle: Antje Bismark

Kein Kind soll auf der Bank sitzen müssen

Rolf Tarmeling, Jugendwart der TSV Burgdorf, weist auf einen weiteren Aspekt hin, der die Nachwuchsarbeit betrifft: „Es wird immer schwieriger, Ehrenamtliche als Trainer zu finden – wenn wir ihnen aber ein gutes Qualifizierungsangebot unterbreiten, engagieren sie sich eher bei uns“, ist er überzeugt. Entsprechende Workshops seien in Planung, auch mit Trainerlegende Uwe Erkenbrecher. Schon jetzt nutzte beispielsweise der E-Jugendtrainer Stefan Butter das Herbstferiencamp, um den erfahrenen VfL-Trainern über die Schulter zu schauen. „Jeden Tag“, wie Tarmeling sagt.

Das Konzept der Übungseinheiten ändert der VfL grundlegend. „Wir trainieren immer so, dass alle Spieler dabei sind“, sagt Garcke. Der Schuss auf kleine Tore, davon aber mehr auf dem Platz, gehöre ebenso dazu wie der Verzicht auf die „Auswechselspieler“, weil weder das Konzept noch der Begriff in die heutige Zeit passten. Neu seien auch die Modi der Turniere oder die „Extralights“. So verpasst zum Beispiel der Trainer per Knopfdruck einem der kleinen Tore ein rotes oder grünes Licht; die jungen Spieler müssen dann sekundenschnell reagieren und auf das grün beleuchtete Tor schießen. Wer wissen möchte, ob das Spaß macht: Ein Blick in die zufriedenen Gesichter von Tim, Finn und Bent sagt in dem Fall mehr als Worte.

Für Bierkamp und Tarmeling von der TSV, Jens Berkhan und Jana Heinemann vom SV Sorgensen und Florian Baumöller vom FC Burgdorf, die nun gemeinsam für etwa 250 Kinder in der Jugendspielgemeinschaft Aue-Kicker verantwortlich zeichnen, stellt die jüngste Trainingswoche einen besonderen Erfolg dar: Die Teilnehmer werben für den Fußballsport, und sie nehmen ganz neue Erfahrungen mit in ihre Mannschaften.

Von Antje Bismark