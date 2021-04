Otze

Hat ein großer Pferdehof aus Otze vier Pferde qualvoll misshandelt, indem er sie auf einer Weide in der Feldmark nur unzureichend fütterte und versorgte? Dieser Frage geht aktuell das Veterinäramt nach. Auch die Polizei ist eingeschaltet. Eine Reiterin aus Flaatmoor entdeckte die halb verhungerten Tiere am Donnerstag auf einer Weide in der Feldmark zwischen Otze und Obershagen. Sie will Strafanzeige erstatten. Ihr Facebook-Post mit etlichen Handyfotos sorgt in der Reiterszene für helles Entsetzen.

Handelt es sich einfach nur um Schindmähren, also um alte, abgemagerte, verbrauchte Pferde? Oder haben die beiden bereits ermittelten Halter, darunter der Otzer Pferdehof mit Mietboxen für Einstellpferde, ihre Fürsorge für die Tiere sträflich vernachlässigt und ihnen auf diese Weise Schmerzen und Leiden zugefügt? Ulrike Grugel, die die vier Pferde am Donnerstagvormittag beim Ausritt zufällig aufstöberte und umgehend dem zuständigen Veterinäramt bei der Region Hannover und der Polizei meldete, ist sich sicher: Aus ihrer fachlichen Sicht liegt ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor.

Zur Galerie Inzwischen haben die Halter die schlecht gepflegt wirkenden Tiere von der Weide zu sich geholt. Das Veterinäramt will die Tiere untersuchen.

Grugel kennt sich mit Pferden aus. Sie reitet seit Jahren Dressur-Turniere und arbeitet selbstständig als Pferdewirtschaftsmeisterin. In Flaatmoor, wo sie lebt, hält sie selbst mehrere Pferde. Umso fassungsloser zeigt sie über die beiden Halter und deren Umgang mit ihren Tieren. Die Koppel, auf der diese gestanden hätten, sei völlig heruntergerockt. Am Tor habe verfaultes Heu gelegen. „Die Pferde sind in absolut jämmerlichem Zustand, die Hufe völlig ungepflegt und lang, und ich habe beobachtet, dass sich eines der Pferde nur noch sehr mühsam bewegen kann. Ob Wasser vorhanden ist, kann ich nicht sagen, eine Wanne liegt umgekippt unter dem Zaun“, schrieb sie auf Facebook.

Grugel machte mit ihrem Handy Fotos, stellte diese zu ihrem Post ins Internet und schickte sie obendrein ans Veterinäramt. Der erwartbare Sturm der Entrüstung ließ nicht lange auf sich warten. Viele Reiter und Tierliebhaber hätten sich bei ihr gemeldet und ihre Hilfe angeboten – bis hin zu Offerten, die Tiere aufzunehmen und zu pflegen, berichtet Grugel. Als sie nachmittags noch einmal mit der Polizei bei der Koppel vorbeigeschaut habe, sei das Veterinäramt bereits dort und schon wieder weg gewesen. Die Pferde hatten die Halter inzwischen fortgeschafft.

Region kündigt intensive Untersuchung der Tiere an

Die Polizei, obgleich Grugel einem Beamten an der Koppel ihre Fotos zeigte, hat nach eigener Darstellung noch keine strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen. Sie werde dies aber in Abstimmung mit dem Veterinäramt und der Staatsanwaltschaft tun, sobald Grugel wie angekündigt online Strafanzeige erstattet hat, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Die Region Hannover bestätigte, dass sie dem Fall aus dem Otzer Bruch nachgehe. Der jetzige Aufenthaltsort der Pferde bei den beiden Haltern sei der Behörde bekannt. Eine Amtstierärztin sei am Freitag zweimal dort gewesen und habe sich die Pferde angesehen. Deren Zustand sei „nicht gut, aber stabil“, sagte Regionssprecherin Christina Kreutz: „Eine intensive Untersuchung steht in der kommenden Woche an.“

Tierschutzgesetz stellt Misshandlung unter Strafe

Ob und welche Konsequenzen die Halter zu befürchten haben, kann die Region noch nicht sagen. Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes, auf dessen Grundlage die Behörden handeln, sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor, wenn jemand einem Wirbeltier länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt.

Pferdewirtschaftsmeisterin Grugel will nicht locker lassen. Ihr erklärtes Ziel ist es, dass die Halter nicht einfach ungestraft davon kommen und mit einem Tierhalteverbot belegt werden.

Von Joachim Dege