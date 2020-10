Burgdorf

Die Ratsfraktionen sind von den Verwaltungsplänen des Bürgermeisters offenbar ebenso kalt erwischt worden wie die Beschäftigten in den beiden Bauhöfen der Stadt, im Klärwerk und bei der Gebäudewirtschaft. Zu dieser gehören auch die Hausmeister in den städtischen Gebäuden. Jedenfalls konnten die Politiker wenig bis nichts Erhellendes zu den geplanten Umstrukturierungen sagen, als sie von einem Stadtmitarbeiter angeschrieben und um Informationen gebeten wurden. Dabei geht im Zweifelsfall nichts ohne ihr Votum.

SPD lehnt „schlechtere arbeitsrechtliche Bedingungen“ ab

Die SPD, die die Mehrheitsgruppe im Rat anführt, hat allerdings klargemacht: „Auf keinen Fall werden wir einer Lösung zustimmen, die für die Mitarbeiter zu schlechteren arbeitsrechtlichen Bedingungen führt“, teilt Gruppensprecher Gerald Hinz mit. Konkrete Pläne, außer der Aussagen dass der Bürgermeister darüber nachdenkt, seien ihm nicht bekannt.

Nur so viel: Der künftige Geschäftsführer der Stadtwerke und des städtischen Tochterunternehmens Wirtschaftsbetriebe Burgdorf habe Erfahrung im Bereich Ausgliederungen und könne diese einbringen. „Wenn es zu sinnvollen Auslagerungen kommt, können Aufgaben unter dem Dach der Wirtschaftsbetriebe angesiedelt werden. So wie es das Schwimmbad bereits ist“, sagt Hinz. Vom Bürgermeister erwartet er jetzt „Konzepte, die betriebs- und personalwirtschaftliche Planungen enthalten“.

CDU / FDP unterstützt „effizientere Verwaltung“

CDU/FDP-Gruppensprecher Klaus Köneke sagt: „Wir unterstützen es, wenn der Bürgermeister versucht, die Verwaltung effizienter zu machen.“ In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Mitarbeiter in der Verwaltung unverhältnismäßig stark gewachsen, und zwar längst nicht nur in den Kitas, wie immer behauptet werde. Bei den Bauhöfen – Straßen und Gärtner – sieht Köneke Einsparpotenziale. Dasselbe gelte für Teile der Gebäudewirtschaft.

Grundsätzlich glaubt der Christdemokrat, dass eine bei den Stadtwerken angesiedelte Personalführung sich leistungssteigernd auswirken könne. Das zeige auch das Beispiel Schwimmbad unterm Dach der Stadtwerke. Dort sei niemand in ein Loch gefallen: „Ich verstehe nicht, warum sich jemand im öffentlichen Dienst Sorgen machen muss.“

FDP will sich nicht „an Spekulationen beteiligen“

FDP-Ratsherr Thomas Dreeskornfeld will sich an Spekulationen nicht beteiligen und erst äußern, wenn der Bürgermeister wie angekündigt am 8. Oktober Informationen zu seinen Plänen vorgelegt haben wird. Auch er will, dass die Stadt die Besitzstände ihrer Mitarbeiter nicht antastet, wenn sie Arbeitsprozesse so verändert, dass es einen positiven Effekt für den städtischen Haushalt hat. Die Gründung eines Eigenbetriebs betrachtet der Liberale mit Skepsis.

Von Joachim Dege