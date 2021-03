Burgdorf

Unachtsamkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Immenser Landstraße in Höhe der Einfahrt in die Steinwedeler Straße ereignete. Dort missachtete der 19 Jahre alte Fahrer eines VW Polo beim Abbiegen Richtung Steinwedel die Vorfahrt eines von Burgdorf Richtung Immensen fahrenden Mercedes. Die 71 Jahre alte Mercedes-Fahrerin konnte nach Darstellung der Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Fahrzeuge stießen so zusammen, dass der Polo gegen einen an der Steinwedeler Straße verkehrsbedingt haltenden BMW schleuderte. Der Polo-Fahrer und die Mercedes-Fahrerin erlitten so schwerwiegende Verletzungen, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Polo und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von Joachim Dege