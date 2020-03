Noch bis 17 Uhr locken Automeile, Geschäfte und Flohmarkt

Burgdorf

Coronavirus – ja, aber. Ein wenig Trotz schwingt mit bei Gesprächen, die Tausende Besucher an diesem Sonntagnachmittag in der Burgdorfer Innenstadt führen. Sie nutzen den verkaufsoffenen Sonntag der Geschäftsleute, um zu shoppen und um Verwandte oder Freunde zu treffen. „Es ist genauso viel los wie in den Vorjahren“, sagt Maik Hermanns, der an der Marktstraße einen Rolls Royce aus dem Jahr 1938 ausstellt.

Maik Hermanns aus Burgdorf zeigt bei der Automeile einen Rolls Royce aus dem Jahr 1938. Quelle: Antje Bismark

Sabine Müller aus Bissendorf, die erstmals ihren Stand in Burgdorf aufbaut, kann keine Vergleiche zu früheren Veranstaltungen ziehen, wohl aber zu anderen Kommunen: „Ich erlebe selten so viele gut gelaunte und nette Kunden“, sagt sie, während sie Käufer in puncto Secondhandmode oder gebrauchtem Hausrat berät.

Die fünfjährige Pia hält Ausschau nach Einhörnern. Quelle: Antje Bismark

Auch die fünfjährige Pia hat mit ihren Eltern den Weg nach Burgdorf gefunden: Ihr besonderes Augenmerk gilt Einhörner, ob als Duplo, Lego oder Kuscheltier – egal. Angesichts der vielen Besucher bilanziert eine Burgdorfer Händlerin eine gute Nachfrage: „Wir haben um sieben Uhr aufgebaut, danach kamen schon die ersten Interessierten.“ Bis zum Nachmittag hält der Kundenstrom an, wobei der Kontaktbeamte Jörg Windfuhr allen Gästen und Einheimischen ein gutes Zeugnis ausstellt: „Heute ist hier alles im grünen Bereich.“

Essen und trinken, einkaufen und flanieren: An diesem Sonntag verwandelt sich die Marktstraße samt Automeile in eine Fußgängerzone. Quelle: Antje Bismark

Von Antje Bismark