Vereine sehen Versammlungen per Skype kritisch

Burgdorf

Die Kontaktsperre in der Corona-Krise stellt Vereine vor besondere Herausforderungen. Die Vereine haben ihre Mitgliederversammlungen reihenweise abgesagt. Ein neues Gesetz zur Abmilderung der Covid-19-Pandemie ermöglicht es nun, Mitgliederversammlungen als Videokonferenzen zu organisieren und elektronisch oder vorab schriftlich abzustimmen. Burgdorfs Vereinsvorstände reagieren skeptisch.

Ortsbrandmeister Florian Bethmann ist heilfroh, dass die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr bereits im Februar über die Bühne gegangen ist. „Zum Jahresende steht allerdings die Wahl des stellvertretenden Ortsbrandmeisters an. Bis dahin hat sich die Lage vielleicht entspannt“, hofft er. Das Ortskommando habe zwar Erfahrung mit Telefonkonferenzen, eine Versammlung als Videokonferenz würde aus seiner Sicht aber Probleme bereiten.

Beim großen VVV fehlen technische Voraussetzungen

Die Mitgliederversammlung des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV), die für den 5. Mai geplant war, ist abgesagt. Gerhard Bleich, Geschäftsführer des Großvereins mit 2700 Mitgliedern, hält eine Versammlung per Skype in Anbetracht der Mitgliederzahl für nicht machbar. „Das wäre ein Riesenaufwand und technisch zu kompliziert, weil nur die Hälfte unserer Mitglieder überhaupt eine E-Mail-Adresse hat.“

In der abgesagten Versammlung hätten Vorstandswahlen auf der Tagesordnung gestanden. Nach den jetzt gültigen gesetzlichen Vorgaben bleiben die Vorstandsmitglieder bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestellung von Nachfolgern im Amt. Gerhard Bleich vermisst Planungssicherheit. „Wie lange müssen wir die Versammlung verschieben? Wäre es auch möglich, die Versammlungen für 2020 und 2021 zusammenzulegen?“, fragt er sich. Steffen Kumme, Sprecher des Landgerichtes Hildesheim, kennt die Antwort: „Sind alle Mitglieder einverstanden, dass vom Versammlungsturnus abgewichen wird, können Termine zusammengelegt werden.“

Auch beim Förderverein zur Erhaltung der St.-Pankratius-Kirche steht die Jahresversammlung aus. „Für uns ist die Entlastung des Vorstandes wichtig, weil wir mit großen Summen hantieren. Ich bin allerdings guten Mutes, weil der Kassenbericht schon fertig ist“, sagt der Vorsitzende Hubert Berz. Aktuell steht die Sanierung der Kirche auf der Agenda. Aus dem Vereinsvermögen sollen 30.000 Euro in dieses Projekt fließen.

Sorgenser Vereine versammeln sich auf der Wiese

Berz will die Versammlung noch in diesem Jahr abwickeln. Er steht einer Videokonferenz grundsätzlich offen gegenüber, wenn die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden können. Nicht alle der 130 Mitglieder aber hätten einen Internetzugang. „Denkbar ist eine Versammlung mit Einhaltung der Abstandsregeln in einem der Gemeindehäuser. Zu den Versammlungen kommen in der Regel nur 35 Mitglieder. Wichtig ist, dass alle eingeladen werden“, sagt Berz.

Dirk Schwerdtfeger ist Vorsitzender von zwei Vereinen, dem Schützenverein und dem Bürgerverein in Sorgensen. Im Schützenverein muss der Vorsitzende neu gewählt werden. Schwerdtfeger kann sich Versammlungen im Sommer auf der Schützenwiese mit der Hälfte der Mitglieder vorstellen. „Hier draußen ist genug Platz. Das wäre im Gegensatz zu einer Videokonferenz realisierbar“, glaubt er.

Neue Vereinsregeln gelten bis Ende des Jahres Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie trifft wichtige Regelungen zu Vereinen, damit sie handlungsfähig bleiben. „Vereine sind in diesen Tagen besonders betroffen, weil im Frühjahr häufig die jährliche und laut Satzung erforderliche Mitgliederversammlung anberaumt wird. Die neuen Regeln sind sehr eindeutig, sodass alle damit klarkommen“, sagt Steffen Kumme, Sprecher des Landgerichtes Hildesheim. Nach den jetzt gültigen gesetzlichen Vorgaben bleiben Vorstandsmitglieder im Jahr 2020 auch nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt bis zu ihrer Abberufung oder bis zur Bestellung eines Nachfolgers. Der Vereinsvorstand kann außerdem ohne Grundlage in der Satzung den Vereinsmitgliedern ermöglichen, per Skype oder anderen Videokonferenztechniken an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. „Wichtig ist weiterhin die rechtzeitige Einladung nach Satzung. Sonst kann es Probleme wegen der Beschlussfähigkeit geben“, sagt Kumme. Sogar Abstimmungen über elektronische Kanäle sind nach der neuen gesetzlichen Regelung erlaubt. Mitglieder können ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimme auch vorab schriftlich abgeben. Ohne Mitgliederversammlung ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder unter Fristsetzung beteiligt wurden und mindestens die Hälfte fristgerecht in Textform, zum Beispiel per E-Mail, abgestimmt hat. Die Regelungen gelten zunächst befristet bis Ende des Jahres.

Von Sybille Heine