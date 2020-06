Hülptingsen

„Normalerweise ist es hier nicht einmal an Weihnachten so voll“, sagt Henning Theune und deutet auf die 40-Tonner seines Unternehmens Rock’n’Roll Trucking, die dicht an dicht auf dem Firmenparkplatz im Hülptingser Gewerbegebiet stehen. Theune und seine Co-Geschäftsführerin Britta Pidde haben sich mit ihrer Firma auf Veranstaltungslogistik spezialisiert. Eigentlich transportieren sie Verstärker, Bühnenbeleuchtung und Dekorationen für Konzert-, Musical- und Theatertourneen durch ganz Europa. „Wir waren hoffnungsvoll für das ganze Jahr“, sagt Pidde, „nun wurde uns quasi über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen.“

20 Angestellte sind in Kurzarbeit

Im Januar habe das Unternehmen die Folgen der Corona-Pandemie bereits zu spüren gekommen, als Organisatoren in Italien die ersten Großveranstaltungen absagten. „Da wussten wir, dass das auch hierher kommt“, sagt Theune. Ihre rund 20 Mitarbeiter haben die Geschäftsführer in Kurzarbeit geschickt, auch die Soforthilfen des Bundes haben sie beansprucht. Kredite wolle man nur aufnehmen, wenn es Planungssicherheit gebe – erst dann sei absehbar, ob das überhaupt Sinn ergebe.

„Mit unserem Vermieter und unserer Versicherung sprechen wir, wie sie uns finanziell entgegenkommen können“, berichtet Theune. Damit trage die Firma das Problem nur weiter, meint der Geschäftsführer. Das sei unangenehm, aber die Corona-Pandemie und ihre Folgen könne die Gesellschaft ohnehin nur gemeinsam bewältigen. Umgekehrt schuldeten viele Kunden auch Rock’n’Roll Trucking noch Geld für erledigte Aufträge: „Dafür haben wir Verständnis“, sagt er.

Umstieg ins Frachtgeschäft „würde ins Nichts führen“

Und nun? „Viele Menschen sagen: Du hast doch Lastwagen, du kannst doch Sachen transportieren“, erzählt Theune. Doch so einfach sei das nicht: „Das wäre, als müssten wir unsere Firma neu erfinden.“ Diese sei eben auf Veranstaltungslogistik spezialisiert – auf den Transport entsprechender Gegenstände, auf die organisatorischen Belange wie Absprachen mit Veranstaltern, Zolldokumente und Genehmigungen. Das gelte selbst für die Kraftfahrer: Die könnten Englisch sprechen, gut kommunizieren, alleine handeln, aber auch in einem Team funktionieren. All das sei wichtig für die langanhaltenden Tourneen.

Dennoch auf das Frachtgeschäft umzusteigen, würde laut Theune „ins Nichts führen“. Dafür müsse er beispielsweise seinen gesamten Fuhrpark umbauen. Zudem sei der Markt in der Frachtlogistik von osteuropäischen Firmen dominiert – und aufgrund der Corona-Pandemie gebe es ein Überangebot an Transportmöglichkeiten.

Die 40-Tonnen-Laster des Unternehmens Rock'n Roll Trucking stehen gerade dicht an dicht auf der Stellfläche im Hülptingser Gewerbegebiet – wegen der Corona-Pandemie bleiben der Firma momentan die Aufträge aus. Quelle: Konstantin Klenke

Rock’n Roll Trucking hat aktuell nur kleine Aufträge

Bis auf einzelne Lücken im kommenden Herbst waren die Kapazitäten des Unternehmens bereits vollständig ausgebucht, berichtet Britta Pidde. Jetzt finde das Unternehmen nur hin und wieder kleine Auftraggeber, etwa für Autokino-Projekte. Doch aktuell komme es nur auf etwa 10 Prozent des geplanten Umsatzes. Während Rock’n’Roll Trucking gerade eigentlich die Aufträge im Herbst planen würde, liegen dem Unternehmen laut Theune erst wieder Anfragen für den Herbst 2021 vor.

Sein Unternehmen hat er 1983 gegründet: „Ich habe mit einem kleinen Laster angefangen, wie man sich das so vorstellt“, berichtet er – und bis dato habe er ein wirtschaftlich sehr gesundes Unternehmen geführt.

Bis Ende des Jahres könne das Hülptingser Unternehmen die Situation noch durchhalten, schätzt der Geschäftsführer. „Wir hoffen, dass wir im Herbst wieder mit ersten kleineren Aufträgen loslegen können.“ Dass es aktuell Lichtblicke gebe, verneinen Pidde und er allerdings unisono. Nicht, solange es keine Planungssicherheit gebe. Während viele Menschen im Alltag gerade Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen erleben, scheinen wirkliche Besserungen für die Veranstaltungsbranche noch weit weg: „Wir waren die Ersten, die von der Situation betroffen sind, und wir werden auch die Letzten sein“, sagt Pidde.

„Night of Light“: Rock’n’Roll Trucking beteiligt sich an bundesweiter Aktion Ihre missliche Lage möchte die Veranstaltungswirtschaft mit der bundesweiten Aktion „Night of Light“ unterstreichen. Die betroffenen Gewerbe wollen dazu in der Nacht von Montag, 22., auf Dienstag, 23. Juni, unterschiedliche Veranstaltungsorte, Gebäude und Fahrzeuge rot beleuchten. Henning Theune und Britta Pidde deshalb kündigen an, dazu einen ihrer Lastwagen zu illuminieren. Unterstützung erhalten sie von der Stadt: Nach Rücksprache mit Bürgermeister Armin Pollehn werden die Unternehmer das Gefährt ab 21.30 Uhr auf dem Schützenplatz parken und zu beleuchten. Laut den Initiatoren der „Night of Light“, der Logistikfirma LK, sind in der Veranstaltungswirtschaft rund eine Million Menschen beschäftigt – zahlreiche dieser Arbeitsplätze seien wegen der Corona-Pandemie bedroht. Die Veranstaltungsbranche erwirtschaftet laut LK mehr als 10 Milliarden Euro im Jahr. Beziehe man die Kultur- und Kreativwirtschaft ein, liege der Jahresumsatz bei mehr als 200 Milliarden Euro und die Beschäftigtenzahl bei rund drei Millionen Menschen. Mit der Aktion fordern die Veranstalter Politiker auf, Wege aus der dramatischen Lage zu entwickeln. Mehr als 450 Unternehmen haben allein in den ersten drei Tagen nach dem Aufruf deutschlandweit ihre Teilnahme angekündigt.

Von Konstantin Klenke