Burgdorf

Wer kannte den Burgdorfer Radrennfahrer Reiner Brand? Oder wer kann sich an den Fotografen Gerd Meinecke erinnern? Der Burgdorfer Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) sucht für die Ausstellung „Burgdorfer Köpfe“ Zeitzeugen, die sich an die Burgdorfer Persönlichkeiten erinnern, die von 1950 bis 2016 Burgdorf mit ihrem gesellschaftlichen, politischem und sozialen Engagement geprägt haben. Mit der Ausstellungsreihe würdigt der VVV seit 1993 Einwohner, die sich jahrzehntelang für ihre Stadt engagierten, sagt Christel Hoffmann-Pilgrim, Leiterin des Ausstellungsteams.

Von Sportler über Politiker bis Kantor

Hoffmann-Pilgrim sucht nun nach Zeitzeugen, die über die „Burgdorfer Köpfe“ der neunten Ausstellungsreihe besondere Geschichten erzählen können und dazu passendes Fotomaterial besitzen. Vorgestellt werden sollen in diesem Jahr der Rennradfahrer und ehemaligen niedersächsischen Radrennmeister Reiner Brand (aktiv ab 1950), die Ratsmitglieder Wolf Büttner (1972 bis 1985), Walter Grund (1974 bis 1981), Heiner Plesse (1961 bis 1986) und Meike Sauerwein (1991 bis 1996) sowie der Ratsvorsitzende Olaf Weinel (2011 bis 2016) und die stellvertretenden Bürgermeister Dr. Torsten Herting (1991 bis 1996) sowie Dr. Reinhard Scheelje (1976 bis 1981).

Außerdem sollen Besucher der Ausstellung mehr erfahren über das Leben und Wirken des einstigen städtischen Kulturamtsleiters Gerd Meinecke, des ehemaligen Ordnungsamtsleiters und VVV-Geschäftsführers Gert Stuhlert, des Küsters der St.-Pankratius-Kirche Friedrich „Fiete“ Möhle (1933 bis 1968), des Kantors von St. Pankratius Gerhard Reich (1957 bis 1981), des Stadthistorikers Heinz Neumann und des Vorsitzenden des 1. FC Burgdorf Hans Wißmann (1960 bis 1972).

Der damalige stellvertretende Bürgermeister Dr. Reinhard Scheelje (rechts) bei einer Sportlerehrung im Jahr 1977. Quelle: privat/ Burgdorfer VVV

Ausstellung soll Mitte Juni eröffnen

Personen, die diese Burgdorfer kannten oder sich an sie erinnern können, bittet Hoffmann-Pilgrim sich an den VVV-Geschäftsführer Gerhard Bleich, Telefon (05136) 1862, zu wenden. Die neunte Ausstellung „Burgdorfer Köpfe“ soll am Sonnabend, 19. Juni, eröffnet werden und bis zum 15. August in der KulturWerkStadt an der Poststraße zu sehen sein.

Von Leona Passgang