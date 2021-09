Burgdorf

Der Fotograf Stephan Schulz zeigt auf Einladung des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) im Veranstaltungszentrum Stadthaus am Dienstag, 2. November, ab 19.30 Uhr eine 3-D-Diashow über Neuseeland und den Südpazifik. „Acht Monate am schönsten Ende der Welt“ lautet der Titel der Live-Reportage.

Schulz war mit seiner Kamera acht Monate lang als Camper, mit dem Kajak und zu Fuß in Neuseeland unterwegs. Er wanderte durch Regenwälder und über verschneite Bergpässe, kraxelte auf Gletscher, paddelte entlang traumhafter Küsten und erkundete Höhlen mit ihren fossilen Schätzen, wirbt der VVV. In sternenklaren Nächten sei es ihm gelungen, in freier Wildbahn den Kiwi zu filmen – Neuseelands scheuen und nachtaktiven Nationalvogel. Die Natur habe ihn immer wieder zu Luftaufnahmen aus dem Hubschrauber, mithilfe einer Drohne und sogar aus dem Fallschirm heraus angeregt.

Info: Karten für den Vortrag gibt es im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße. 2. An der Abendkasse kostet das Ticket 14 Euro. VVV-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung.

Von Joachim Dege