Burgdorf

Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein Burgdorf (VVV) will jetzt auch Sehbehinderten und Blinden mit speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Führungen den Besuch von Ausstellungen ermöglichen. Sie werden von ausgebildeten Sehbehinderten-Guides geleitet. Die Premiere des neuen Angebots ist am Sonntag, 20. Juni, im Stadtmuseum an der Schmiedestraße. Um 14.30 Uhr beginnt der kostenfreie geführte Rundgang durch die Schau „James Bond: 007 in Burgdorf“.

Auch bei künftigen Ausstellungen sollen die Sehbehinderten-Guides zum Einsatz kommen. Insgesamt zehn Ehrenamtliche haben sich schulen lassen, um Sehbehinderten die Ausstellung trotz fehlender optischer Eindrücke nahezubringen. Dafür absolvierten sie mit Brillen, die unterschiedliche Augenkrankheiten und Sehschwächen simulierten, einen Rundgang durch die Bond-Schau. Durch diese Erfahrung und den Einsatz von Tastmodellen, die mit 3-D-Drucker hergestellt wurden, sollten sie einen besseren Eindruck von den Bedürfnissen Sehbehinderter erhalten.

Anmeldungen für die Bond-Führung sind bis Sonnabend, 19. Juni, 13 Uhr, telefonisch unter (05136) 1862 möglich. Teilnehmen können sowohl Einzelpersonen als auch Kleingruppen.

Von Sandra Köhler