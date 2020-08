Burgdorf

Die einen versuchen, das wahre Gewicht der Boule-Kugeln zu ermitteln, während sich die anderen selbstsicher in die Abwurfkreise stellen und ihre Kugeln in Richtung des Schweinchens werfen. Mats, Ivan, Liz, Karl und Till stehen am 135. Juniorclubtag auf dem Bouleplatz vor dem Burgdorfer Schloss und nehmen am ersten Schnuppertraining des VVV teil. Der Arbeitskreis Boule zeigt den Kindern, worauf es bei dem französischen Mannschaftssport ankommt.

Das Prinzip des Boule-Spiels verstehen die Kinder schnell: die metallenen Kugeln mit Geschick und Feingefühl so nah wie möglich an eine Zielkugel bringen. Diese Kugel wird auch Schweinchen genannt – das amüsiert die Kinder. Die Spielrunde beginnt mit einer Frage von einem Jungen: „Oh cool, kann ich das Schwein werfen?“ Kurz darauf versuchen die Kinder, die gegnerischen Kugeln herauszudrücken und wegzuschießen.

Boule-Spieler schätzen frische Luft und Zusammenhalt

Wolfgang Frohloff vom Arbeitskreis Boule des VVV ist seit vielen Jahren begeisterter Spieler und zögerte deshalb nicht, als der Juniorclub ihn um ein Schnuppertraining bat. Das Schöne an dem Sport sei die viele Zeit an der frischen Luft, sagt er. Zudem sei es eine Konzentrationssache. „Man ergänzt sich und tritt als Team und nicht als Solist auf. Dabei ist ein generationsübergreifendes Spiel ganz normal“, sagt Frohloff.

Auch Mike Voiges aus Uetze ist Teil der Burgdorfer Boule-Mannschaft. Er schätzt den gemeinschaftlichen Wert der Sportart. Das solle auch den Kindern näher gebracht werden. Als in der Zeit des Corona-Lockdowns die Bouleplätze gesperrt waren, fehlte ihm der Sport sehr. Regelmäßig kam er, um zu prüfen, ob der Platz wieder freigegeben ist. Inzwischen steht dem Spiel unter freiem Himmel und mit genügend Abstand nichts mehr im Wege. So konnten die Kinder des Juniorclubs ihren Wunsch einlösen und in die Sportart reinschnuppern.

Von Katja Spigiel