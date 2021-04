Burgdorf

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Diese Frage zumindest stellt sich Martin Lauber nach einer Radtour, die ihn zu Wochenbeginn von Otze nach Sorgensen geführt hatte. Unweit des Schwarzen Berges stieg er vom Sattel, um den „unglaublich schönen Eichenwald“ zu bewundern, wie der Hänigser sagt.

„Die Allee wächst direkt auf einem Feld, alles wird gerade grün, und das frische Gras hat richtig Power“, beschreibt er seine Beobachtung – die er mit vielen Radfahrern und Spaziergängern teilt. Ein jeder bevorzugt dabei einen anderen Blickwinkel: Und deshalb ging Lauber in die Knie vor der Natur, um das Grün am Boden, die knorrigen Baumstämme und die Mühle in der aufsteigenden Feuchtigkeit der Felder zu fotografieren.

„Der Standort und die Landschaft sind einfach wunderbar“, sagt der HAZ/NP-Mitarbeiter und ermuntert alle Naturfreunde, das Frühlingswetter zu nutzen und einen Ausflug zu der „einzigartigen, bezaubernden Baumgruppe“ zu unternehmen.

Von Antje Bismark