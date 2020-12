Burgdorf

Mit den Kolleginnen und Kollegen essen gehen, Glühwein trinkend zusammensitzen oder sogar tanzen – die klassische Weihnachtsfeier findet in vielen Firmen und Behörden in diesem Jahr wegen Corona nicht statt. Einige lassen sich für ihre Belegschaft jedoch eine coronakonforme Alternative einfallen und machen mit etwas Kreativität das Beste aus der Situation.

Beim Finanzamt Burgdorf richtet normalerweise jede Abteilung für sich eine Weihnachtsfeier aus. „In Präsenz wird es das in diesem Jahr gar nicht geben“, sagte Geschäftsstellenleiter Horst Schulz, das müsse man so hinnehmen. Eine Abteilung will für ihr Team jedoch eine virtuelle Weihnachtsfeier organisieren und dabei Onlinespiele in das Programm einbauen, erzählte er. So könnten sich die Mitarbeiter von ihren eigenen Rechnern aus mit den Kollegen im Spiel messen und austauschen, ohne dabei ein gesundheitliches Risiko einzugehen.

Hörmann feiert im nächste Jahr nach

„Wir holen alles nächstes Jahr nach“, kündigte Stefan Dörpfeld von der Firma Hörmann angesprochen auf eine mögliche Weihnachtsfeier an. Bei dem Hersteller von Türen und Garagentoren soll es diesen Winter in der Niederlassung in Hülptingsen keine solche Veranstaltung geben. Zu der Entscheidung sei Leiter Dörpfeld nach Rücksprache mit den Mitarbeitern gekommen. Ein Dankeschön will er aber trotzdem an sie weiterreichen, und so schickt die Firma ihnen ein kleines Geschenk nach Hause.

Dank des kleinen Teams von sieben Mitarbeitern ist beim Dachdecker-Meisterbetrieb Matthies in Otze ein gemeinsamer Jahresausklang möglich. „Der 23. ist der letzte Arbeitstag, da gibt es dann ein kleines, gemütliches Zusammensitzen nach Feierabend“, sagte Dachdeckermeisterin Jennifer Matthies. Auch ihr Betrieb blickt bereits auf das nächste Jahr, wenn sie die Feierlichkeiten hoffentlich nachholen können. Bis dahin machten sie laut Matthies das, was eben geht – ein Glühwein sei aber auch in diesem Jahr drin.

Hartmann Valves ordert das Gänseessen in die Firma

Auf ein Gänseessen im Gasthaus Bähre in Ehlershausen mit anschließender Feier freuen sich die 150 Mitarbeiter vom Maschinenbauunternehmen Hartmann Valves jedes Jahr zur Weihnachtszeit aufs Neue. Trotz geschlossener Restaurants müssen sie in diesem Jahr nicht ganz darauf verzichten, denn das Menü kommt vom Gasthaus zu ihnen an den Arbeitsplatz. „Wir wollen damit auch die Gastronomie unterstützen“, sagte Pressesprecherin Sandra Seitz.

Daher habe das Unternehmen mit Standorten in Ehlershausen und Celle bereits während der ersten Phase der Gaststättenschließung im Frühjahr den Mitarbeitern einmal in der Woche ein Essen spendiert – auch als Motivation für das Team in schwierigen Zeiten. Bei der alternativen Weihnachtsfeier soll es trotz allem Ansprachen der Geschäftsführung geben – mit Abstand und räumlich verteilt, sagte Seitz. Wer aus dem Homeoffice arbeitet, gehe ebenfalls nicht leer aus: „Die Mitarbeiter können sich die Mahlzeit einfach abholen.“

Von Elena Everding