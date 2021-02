Burgdorf

Einen Schaden von etwa 500 Euro hat am Freitag ein unbekannter Autofahrer verursacht, der nach Aussage eines Polizeisprechers einen VW Golf touchiert hat. Der Halter des Golfs hatte den Wagen gegen 7 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Wilhelm-Busch-Straße abgestellt. Als er gegen 13.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatte ein anderes Auto den Golf beim Vorbeifahren erfasst und den linken Außenspiegel und die linke Front beschädigt. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Noch gibt es keinen Hinweis auf den Unfallfahrer. Deshalb bitten die Ermittler mögliche Zeugen, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark