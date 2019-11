Schillerslage

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 119 zwischen Schillerslage und Engensen am Sonnabendvormittag ist eine 21-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die junge Frau aus Hannover war mit ihrem Kleinwagen, einem VW Polo älteren Baujahrs, in Richtung Burgdorf-Schillerslage unterwegs, als sie um 9.45 Uhr in einer Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn in Rutschen geriet. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Polo überschlug sich und stieß gegen einen Baum, wo der zum Stehen kam. Die 21-Jährige konnte sich selbstständig aus dem zerstörten Auto befreien, indem sie aus der Kofferraumklappe kletterte.

Weil nicht auszuschließen war, dass die Fahrerin sich bei dem Unfall Verletzungen zugezogen hatte, die von außen nicht zuerkennen waren, hat ein Rettungswagen sie vorsorglich in eine Klinik gebracht. „Eine stationäre Aufnahme erfolgte jedoch nicht, sodass von einer leichten Verletzung auszugehen ist“, heißt es in dem Bericht der Polizei Burgdorf. Die Schadenshöhe inklusive des beschädigten Baums gibt die Polizei mit rund 1500 Euro an. Am Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Von Anette Wulf-Dettmer