Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Sonnabend ein 65 Jahre alter Burgdorfer erlitten: Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 11.35 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Kleinen Brückendamm in Richtung Vor dem Celler Tor unterwegs. Dabei übersah ihn die 68-jährige Fahrerin eines Hyundai Tucson aus Burgdorf, die kurz hinter der Fußgängerbedarfsmpel nach rechts auf den Parkplatz einbiegen wollte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen – der Radfahrer konnte dabei einen Sturz verhindern, verletzte sich aber dennoch leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Regionsklinikum.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

Von Antje Bismark