Otze/Ehlershausen

Unverletzt hat eine 19 Jahre alte Frau aus Löhne am Mittwoch gegen 8.45 Uhr einen Unfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Otze und Ehlershausen überstanden. Sie war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit ihrem silberfarbenen Ford Focus in Richtung Celle unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Nach dem Zusammenstoß war der Ford nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe steht nach Polizeiangaben noch nicht fest.

Von Antje Bismark