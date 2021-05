Burgdorf

Einen Schock hat eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch bei einem Unfall erlitten. Die Frau war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 14.10 Uhr mit ihrem Skoda Octavia auf der Bundesstraße 3 aus Richtung Hannover unterwegs und wollte mit ihrem Wagen auf die Bundesstraße 188 in Richtung Burgdorf fahren. Vor ihr fuhr ein Sattelschlepper, der wie die 40-Jährige die rechte Beschleunigungsspur zum Abbiegen nutzte.

Dessen Fahrer musste – für die Skoda-Fahrerin völlig unvermittelt – eine Vollbremsung machen, weil ihn ein vorausfahrendes Taxi in Not gebracht hatte. Der 49 Jahre alte Fahrer aus Uetze hatte zunächst nach rechts geblinkt und sich dann vor den Lastwagen gesetzt. Anschließend fuhr er nach Zeugenangaben unmittelbar vor dem Lastwagen nach links, wendete auf der B 188 gewendet und entfernte sich in entgegengesetzter Richtung. Um eine Kollision zu vermeiden, trat der 56-jährige Lastwagen-Fahrer kräftig auf die Bremse, die Skoda-Fahrerin indes konnte nicht mehr reagieren und prallte frontal auf das Heck des Sattelzuges.

Kurze Zeit nach dem Unfall meldete sich der Taxi-Fahrer bei der Polizei. Gegen ihn ermitteln die Beamten nun wegen des Unfalls und einer Unfallflucht. Bei dem Zusammenstoß wurden der Lastwagen und der Skoda beschädigt, das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin stand so unter Schock, dass sie ein Krankenwagen vorsorglich zur medizinischen Behandlung in eine Klinik bringen musste.

Von Antje Bismark