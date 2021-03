Burgdorf

An der Kreuzung Immensen Landstraße/Ostlandring ist es am Mittwochmittag gegen 13.50 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Wie die Polizei dazu mitteilt, stoppte eine 49 Jahre alte Autofahrerin aus Lehrte, die Richtung Stadtmitte unterwegs war, in ihrem VW Golf vor der roten Ampel. Eine 77 Jahre alte Mercedes-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr dem Golf ins Heck. Beide Frauen blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Von Joachim Dege