Burgdorf

Ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro und eine leicht verletzte Autofahrerin: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag an der Bundesstraße 188 in Fahrtrichtung Burgdorf kurz hinter der Abfahrt von der Bundesstraße 3 ereignet hat. Nach Angaben der Polizei hatte die 45-jährige Autofahrerin unmittelbar nach dem Einbiegen auf die B 188 versucht, ihren Opel zu wenden. Offenbar hatte sie sich an der Abfahrt verfahren. Dabei übersah sie offenbar einen VW, dessen Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der VW prallte gegen die linke Fahrzeugseite des Opel.

Die 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen, musste aber mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Gegen die Opelfahrerin wurde wegen des Wendemanövers ein Strafverfahren eingeleitet.

Von Achim Gückel