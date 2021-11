Burgdorf

Einen geparkten Audi A3 hat ein Unbekannter zwischen Sonnabend, 10.45 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, mit seinem Auto an der Braunschweiger Straße touchiert und beschädigt – anschließend flüchtete der Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatte der 59 Jahre alte Halter aus Burgdorf seinen Wagen ordnungsgemäß in einer Parkbucht vor einem Fahrradgeschäft abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er die Schäden am rechten vorderen Stoßfänger. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Ermittler suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Fahrer und das Auto geben können. Sie sind unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu erreichen.

Von Antje Bismark