Die Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, der am Mittwoch einen Sprinter beschädigt hat. Der Unfall ereignete sich beim Rubensplatz. Der Unfallfahrer entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Auf der Immenser Landstraße in Burgdorf ist es am Mittwoch in Höhe des Rubensplatzes zu einem Unfall gekommen. Quelle: Carsten Rehder/dpa (Archiv)