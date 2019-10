Burgdorf

Unverletzt haben am Dienstagvormittag zwei Autofahrer einen Unfall überstanden: Nach Aussage einer Polizeisprecherin war ein Burgdorfer gegen 11 Uhr mit seinem grauen Renault Megane auf der Reuterstraße in Richtung Immenser Straße unterwegs. Dabei übersah er an der Kreuzung Reuterstraße/Klaus-Groth-Weg einen anthrazitfarbenen Kia Sportages aus Vechta, der Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge prallten auf der Kreuzung zusammen, sie waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Antje Bismark