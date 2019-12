Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Sonnabend gegen 16.10 Uhr ein 30-jähriger Radfahrer aus Burgdorf erlitten. Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem Rad im Kreisel an der Uetzer Straße unterwegs. Dort übersah ihn eine 59-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Wagen von der Uetzer Straße aus in den Kreisel einbog. Der Radler konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem Auto und erlitt eine Schürfwunde am rechten Schienbein. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf 600 Euro.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Burgdorf finden Sie in unseren Ticker.

Von Antje Bismark