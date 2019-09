Ramlingen

Seit Anfang August müssen Mitarbeiter eines Unternehmens an der Grünen Allee in Ramlingen immer wieder feststellen, dass ein Unbekannter ihre Fahrzeuge oder Wagen des Unternehmens beschädigt. Den ersten Fall meldeten die Betroffenen nach Aussage eines Polizeisprechers am 8. August. Seitdem hat der Täter, gegen den die Beamten nun wegen einer Sachbeschädigung ermitteln, insgesamt fünf Fahrzeuge vorübergehend lahm gelegt.

An einem Sprinter, einem Volvo und einem Ford, der zweimal betroffen war, zerstach der Unbekannte je einen Reifen so, dass diese gewechselt werden mussten. Den jüngsten Vorfall registrierten die Ramlinger am Freitag, als der Täter zwischen 10 und 11.30 Uhr zuschlug. Zwischen dem 8. und 30. August zerstörte er zudem den Bolzen eines Bremssattels, der ebenfalls erneuert werden musste. Die Polizei gibt den Gesamtschaden mit 600 Euro an.

Nun hoffen die Ermittler auf Zeugen, die den Täter gesehen haben. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark