Burgdorf

Auf der Straße Kronenkamp hat ein Unbekannter vermutlich in der Nacht zum Sonntag einen Gullydeckel entfernt und mitgehen lassen. Eine Anwohnerin entdeckte die fehlende Abdeckung vor dem Haus mit der Nummer 15 am Sonntagmorgen und informierte die Polizei. Bauhofmitarbeiter der Stadt beseitigten die Gefahrenstelle. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise möglicher Zeugen erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege