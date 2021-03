Burgdorf

An der Misdroyer Straße hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag einen VW Tuareg beschädigt. Der Besitzer, der sein Fahrzeug am Montag gegen 17 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand parkte, beklagt eine Delle am Kotflügel hinten links. Den Schaden bemerkte er, als er am Dienstag um 10 Uhr losfahren wollte. Die Polizei, die jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung Ermittlungen aufgenommen hat, bittet um Zeugenhinweise. Wer Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter Telefon (05136) 88614115 auf der Wache melden.

Von Joachim Dege