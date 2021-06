Burgdorf

„Noir“, „Cargo“ und „Gobbar“ – diese Graffitischriftzüge prangen in Rot auf einer privaten Grundstücksmauer an der Mönkeburgstraße in Burgdorf. Aufgesprüht haben sie Unbekannte in der Nacht zu Freitag, 11. Juni, auf einer Länge von circa acht Metern. Ein Polizeisprecher geht davon aus, dass es sich um sogenannte Tags handelt, mit denen Graffiti-Sprüher ihre „Arbeit“ signieren. Den Tatzeitraum gibt die Polizei mit Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr an. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. Die Polizei Burgdorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich im Kommissariat unter Telefon (05136)88614115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer