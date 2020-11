Burgdorf

Mit gelber Farbe haben Unbekannte zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 5 Uhr, einen schwarzen VW Polo beschmiert, den der Halter an der Straße Am Wall in Burgdorf abgestellt hatte. Dabei beschädigten sie die Fahrzeugfront, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Ihren Angaben zufolge gibt es noch keine Hinweise auf die Täter. Deshalb hoffen die Ermittler auf Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Lesen Sie auch

Von Antje Bismark