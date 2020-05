Burgdorf/Uetze/Hänigsen

Keine öffentlichen Gottesdienste feiert die katholische St.-Nikolaus-Pfarrgemeinde in Burgdorf, Uetze und Hänigsen bis Sonntag, 7. Juni. Diesen Beschluss fasste jetzt der Kirchenvorstand. Stattdessen zeichnet die Pfarrgemeinde am Sonntag, 24. und 31. Mai sowie 7. Juni, sowie am Pfingstmontag, 1. Juni, einen nicht öffentlichen Gottesdienst aus der St.-Nikolaus-Kirche auf. Dieser ist unter www.st-nikolaus-burgdorf.de/heilige-messe abrufbar.

Der Kirchenvorstand begründet die Entscheidung damit, dass er die Öffnung für Gottesdienste unter den derzeit gegebenen hygienischen und praktikablen Voraussetzungen für zu früh hält. Vielmehr wollen die Verantwortlichen ein mögliches Ansteigen der Infektionszahlen verhindern. Für den ersten Gottesdienst nach der Corona-Pause will die Pfarrgemeinde auf Erfahrungen anderer Gemeinden zurückgreifen.

Von Antje Bismark