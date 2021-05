Burgdorf/Uetze

Ein Luderplatz in einem Jagdrevier im Norden des Burgdorfer Stadtgebiets hat am Wochenende zwei Seeadler angelockt. Dokumentiert hat den ungewöhnlichen Besuch die Wildkamera von Jäger Heinrich Ernst. Die Adler beim Auswerten der Kameraaufnahmen zu entdecken, das sei schon eine Überraschung gewesen, berichtet er. Diese Vögel habe er hier noch nie gesehen. „Es war ein adultes und ein jüngeres Tier. Das Alter der Vögel ist an der Schnabelfarbe erkennbar“, erzählt Ernst.

Der Seeadler ist der größte Raubvogel Mitteleuropas. Seine Flügel können ein Spannweite bis zu 2,40 Meter erreichen. Er ist nach vielen Jahrzehnten, in denen er vom Aussterben bedroht war, aktuell nicht mehr gefährdet, berichtet der Naturschutzbund Deutschland auf seiner Homepage. In Deutschland ist der Vogel mit der markanten weißen Federn am Schwanz vor allem an den Küsten und in Gebieten mit einem großen See anzutreffen. Eine Sichtung im Raum Burgdorf und Uetze ist deshalb ungewöhnlich. Denn hier gibt es keine großen Gewässer, wo er auf Jagd gehen könnte.

Seeadler fressen auch Aas

Die bevorzugte Beute des Seeadlers sind Fische, die er im Flug mit seinen kräftigen Krallen greift, wenn diese sich nah an der Wasseroberfläche aufhalten. Aber der Raubvogel jagt auch Säugetiere und andere Vögel und frisst Aas. Darauf hatten es die beiden Seeadler am Luderplatz in Burgdorf abgesehen. Dort deponieren Jäger laut Ernst in erster Linie Rehwild, das bei Verkehrsunfällen getötet wurde. „Als Futter für Raubwild und Greifvögel, zum Beispiel dem Milan“, erläutert Ernst. Nach circa zwei, drei Tagen sei ein Kadaver in der Regel aufgefressen.

Bei Uetze-Dollbergen ist diese Aufnahme eines Seeadlers vor zwei Wochen gelungen. Quelle: privat

Nabu-Experte: „Die bleiben nicht bei uns“

„Die Seeadler sind bei uns nur auf Nahrungssuche“, erklärt Burgdorfs Naturschutzbeauftragter Dieter Kleinschmidt. Auf einer Wiese bei Uetze-Dollbergen sei vor 14 Tagen ebenfalls ein Seeadler gesehen und fotografiert worden. „Sie suchen die Teiche und möglicherweise auch die Fuhse nach Fischen ab“, sagt Kleinschmidt. Wo ihr Standort ist, kann er nicht sagen – möglicherweise am Steinhuder Meer, wo seit mehreren Jahren ein Pärchen brütet, oder an den Meißendorfer Teichen bei Winsen an der Aller. Auch dort gibt es ein Seeadlerpaar. Die Könige der Lüfte legten problemlos 70 bis 100 Kilometer am Tag zurück. Dass sie im Raum Burgdorf-Uetze heimisch werden ist eher unwahrscheinlich. „Die bleiben nicht bei uns, dafür sind die Gewässer bei uns zu klein“, sagt der Naturschutzbeauftragte.

Von Anette Wulf-Dettmer