Burgdorf/Uetze

Schwere Vorwürfe gegen eine Fahrschule aus Hannover erhebt ein 26-Jähriger aus Uetze vor dem Amtsgericht Burgdorf. Er muss sich derzeit wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein verantworten. Stimmen seine Aussagen, dann hat er im vergangenen Jahr von dem Unternehmen eine gefälschte Fahrerlaubnis erhalten. Aufschluss darüber sollen nach Aussage von Amtsrichterin Stephanie Rohe weitere Ermittlungen und ein zweiter Prozesstag geben.

Gesamte Fahrschule kostet 4500 Euro

Nach Aussage des 26 Jahre alten Uetzers absolvierte er in Hannover seine theoretische und auch die praktische Ausbildung bei der Fahrschule. Anschließend habe er beide Prüfungen bestanden, sagte der Mann vor Gericht aus, der die Schule ohne Abschluss verlassen und auch keine Ausbildung abgeschlossen hat. Derzeit jobbt er bei einer Firma, die Autos verwertet, wie er sagte. Knapp 4500 Euro habe er in die Führerscheinausbildung investiert. Das Geld für den Theorieteil habe er von seinem Konto überwiesen, alles andere bar bezahlt. Von seinem Fahrlehrer bekam er dann im Herbst vergangenen Jahres den Führerschein ausgehändigt, den er nach eigenen Angaben bei einem späteren Umzug verloren hat.

Region bemerkt Fälschung der Fahrerlaubnis

Deshalb beantragte er bei der Region Hannover ein neues Dokument. Dazu ließ er sich vom Kraftfahrtbundesamt eine Bescheinigung zusenden. Diese leitete er an die Region weiter, versicherte eidesstattlich, dass er den Führerschein wirklich verloren hatte – und bekam daraufhin eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Denn den Beschäftigten fiel nach Aussage einer 22-jährigen Zeugin sehr schnell auf, dass der eingereichte Nachweis nicht stimmen kann. „Als Ausstellungsbehörde der Fahrerlaubnis war die Stadt Burgdorf vermerkt, und die ist dafür nicht zuständig“, sagte sie in der Verhandlung. Zudem sei die Nummer nicht vergeben gewesen.

Ob die Flensburger Behörde tatsächlich das eingereichte Dokument versandt hatte, ließ sich in der Verhandlung nicht klären. Weil der Verteidiger des Angeklagten aber Namen und Telefonnummer einer Mitarbeiterin vorlegte, will Amtsrichterin Rohe nun erst einmal Kontakt zu ihr aufnehmen. Ungeklärt blieb auch die Frage, ob der Angeklagte beim TÜV die Prüfung abgelegt, ob er schlicht gelogen oder ob die Fahrschule ihn betrogen hat. Deshalb vertagte die Amtsrichterin nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Verteidiger eine Entscheidung. Bis zum nächsten Termin, der noch nicht festgelegt ist, will sie die offenen Fragen klären und auch prüfen, ob und wohin der Fahrlehrer, den weder Verteidiger noch Angeklagter telefonisch erreicht hatten, verschwunden sein könnte. Der Angeklagte wiederum soll alle Dokumente, auch die Kontoauszüge, vorlegen.

Polizei leitet Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein ein

Vom Ergebnis dieser Ermittlungen hängt auch eine zweite Anzeige ab – wegen Fahrens ohne Führerschein. Denn der 26-Jährige steuerte nach Aussage einer Polizeibeamtin im April dieses Jahres einen VW Golf in Hülptingsen. „Er war sehr langsam unterwegs, deshalb haben wir ihn an der Wollenweberstraße gestoppt“, sagte sie. Bei der Kontrolle habe er keine Fahrerlaubnis vorweisen können, sondern darauf hingewiesen, dass er diese verloren habe und er auf Ersatz warte. Weil aber die Abfrage ihres Kollegen ergab, dass bei der Führerscheinstelle der Region kein entsprechendes Dokument vorlag, leitete sie ein Verfahren ein. Schon damals, sagte die 37-jährige Beamtin, habe der Angeklagte auf die bestandenen Prüfungen und den ausgehändigten Führerschein verwiesen – einen Beweis dafür aber hätten die Polizisten nicht ermitteln können.

Von Antje Bismark