Burgdorf/Lehrte/Sehnde/Uetze

Die Landwirte aus Burgdorf, Uetze, Lehrte und Sehnde schließen sich dem bundesweiten Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung an. Für den morgigen Dienstag, 22. Oktober, sind mehrere Kundgebungen überall in Deutschland geplant, eine davon in Hannover. Allein bis zu 700 Trecker werden von Os...