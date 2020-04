Droht der dritte extrem trockene Sommer in Folge?

Burgdorf/Uetze

Seit Wochen fällt im Nordosten der Region Hannover kein Regen. „Im April waren es bis jetzt gerade einmal ein bis zwei Millimeter Regen und wegen des stabilen Hochs über Norddeutschland ist auch keiner in Sicht“, sagt Landwirt Carsten Fricke aus Uetze-Schwüblingsen. Ob dieser Regenmangel zusammen mit den sonnigen und warmen Tagen die Vorboten für einen trockenen Sommer sind – es wäre der dritte in Folge – darauf will Fricke „sich noch nicht festlegen“.

Fricke zeichnet seit mehr als vier Jahrzehnten das Wettergeschehen exakt auf und hat auf diese Weise langfristige Entwicklungen im Blick. Denn es gibt keine Branche, die abhängiger vom Wetter ist als die Landwirtschaft. Parallelen zur derzeitigen Wetterlage zeigten die Jahre 2009 und 1990, sagt Fricke. „Im Endeffekt wurden es trockene Jahre.“

Anzeige

Die Experten des Deutschen Wetterdienstes beobachten die aktuelle Entwicklung – sonnig, warm, trocken und windig – ebenfalls mit zunehmender Sorge. „Die Lage ist ähnlich wie vor zwei Jahren“, sagte Tobias Fuchs, Leiter die Klimaabteilung beim Deutschen Wetterdienst, der Frankfurter Allgemeinen. Doch für eine seriöse Vorhersage ist es den Meteorologen ebenso wie dem Schwüblingser Landwirt zu früh.

Weitere NP+ Artikel

Immer häufiger fehlt Regen im Frühjahr

Anhand seiner Aufzeichnung beobachtet Fricke, dass die Trockenheit im Frühling und im Frühsommer zunimmt. Das typische Aprilwetter mit seinem Wechsel aus Sonne, Regen und Schneeschauer gab es weder 2019 noch ist es wegen der aktuellen Großwetterlage für 2020 in Sicht. Die Landwirtschaft müsse sich offenbar auf lange Trockenperioden im Frühjahr einstellen, befürchtet er. „Dabei brauchen wir gerade im April und Mai Feuchtigkeit, damit die Saat von Zwiebeln, Zuckerrüben und Sommergetreide gut keimen kann“, erklärt Fricke. „Das, was jetzt passiert, ist eine Katastrophe.“

Der Ackerboden in der Gemarkung Dollbergen in staubtrocken. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Laut Fricke hat es im Raum Burgdorf-Uetze im Februar und auch den halben März zwar viel mehr geregnet als für diese Monate üblich. Dadurch seien die Bodenschichten nach den trockenen Jahren 2018 und 2019 endlich wieder durchfeuchtet worden. Nach dem extrem trockenen Sommer 2018 reichten die Niederschläge im Herbst, Winter und selbst im Frühjahr 2019 nicht aus, um das Defizit im Boden auszugleichen. „2018 hatten wir keine Grundwasserneubildung“, sagt Fricke.

Ostwind trocknet die Felder aus

„Noch nie habe ich so ein jämmerliches Bild auf den Feldern gesehen“, sagt Frickes Berufskollege Cord-Heinrich Schweer aus Burgdorf-Hülptingsen. Das Wintergetreide, das zurzeit eigentlich kräftig wachsen müsste, kümmere dahin. „Es ist unfassbar“, beschreibt er die Lage auf seinen Äckern. Trotz der ergiebigen Februar- und März-Niederschläge seien die Felder schnell abgetrocknet, weil das Wasserdefizit in den tieferen Schichten sehr hoch gewesen sei.

Der Ackerboden ist bis zu einer Tiefe von rund 20 Zentimetern trocken. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

„Noch nie habe ich so ein jämmerliches Bild auf den Feldern gesehen“, sagt Frickes Berufskollege Cord-Heinrich Schweer aus Burgdorf-Hülptingsen. Das Wintergetreide, das zurzeit eigentlich kräftig wachsen müsste, kümmere dahin. „Es ist unfassbar“, beschreibt er die Lage auf seinen Äckern. Trotz der ergiebigen Februar- und März-Niederschläge seien die Felder schnell abgetrocknet, weil das Wasserdefizit in den tieferen Schichten sehr hoch gewesen sei.

Wasser für Beregnung ist kontingentiert

„Ich bin pessimistisch, was den Verlauf der Vegetationsperiode angeht“, gibt Schweer unumwunden zu. „Ob die Schäden, die jetzt an den Getreidepflanzen entstehen, mit Regen im Mai ausgeglichen werden können, ist fraglich.“ Trotzdem hat der Hülptingser Landwirt erst jetzt angefangen, seine Felder zu beregnen. Denn das Wasser, das den Bauern zum Beregnen zur Verfügung steht, ist kontingentiert – auf 80 Kubikmeter pro Hektar im siebenjährigen Schnitt.

In den vergangenen zwei trockenen Jahren sind die Landwirte mit 80 Kubikmetern nicht ausgekommen, um die Pflanzen auf den Äckern durch die Trockenheit zu bringen. Also ist Sparsamkeit angesagt. Fricke hat in der Nacht zum Montag seine Silberzwiebelfelder im Schnelldurchlauf beregnet. In den nächsten Tagen sollen Frühkartoffeln und Wintergetreide folgen.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer