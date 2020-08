Burgdorf

Geht es nach der Verwaltung, dann übernehmen die Händler des Wochenmarktes ab 1. Januar 2021 die Regie am Mittwoch und Sonnabend zwischen den Ständen auf dem Schützenplatz. Die Unternehmer haben nach Aussage von Christian Swade dafür eigens den Verein Burgdorfer Wochenmarkt gegründet, dem derzeit sieben Mitglieder angehören und der sich erstmals um die Konzession des Marktes beworben hat.

Die Geschichte dieser Entwicklung reicht bis ins Jahr 2012 zurück: Seinerzeit beschloss der Rat, den Wochenmarkt zu privatisieren. Derzeit zeichnet die Deutsche Marktgilde verantwortlich, deren Konzession zum 31. Dezember 2020 endet. „Wir waren schon länger unzufrieden mit der Zusammenarbeit“, begründet Swade, weshalb die Händler nun den ungewohnten Schritt gehen und sich selbst organisieren. „In den ersten beiden Jahren lief alles noch gut, doch seitdem hat sich die Situation verschlechtert“, sagt der Blumenhändler. Er nennt als Beispiel, dass aus Sicht der Marktbestücker beispielsweise ein dauerhafter Ansprechpartner während des Markttages fehle.

Nun hat die Verwaltung nun ermittelt, welchem Bewerber die Stadt den nächsten Zuschlag erteilen soll. Die letzte Entscheidung dazu trifft am Donnerstag, 17. September, der Rat. Ein Aspekt der Entscheidung betrifft die Konzessionsabgabe: Die Gilde geht mit 12.500 Euro an den Start, der Wochenmarkt-Verein mit 10.000 Euro. Damit punktet der bisherige Dienstleister in diesem Part. „Wir haben die Summe bewusst gewählt, um die Händler nicht zu sehr zu belasten“, sagt Swade.

An jedem Markttag gibt es einen Ansprechpartner

Seinen Angaben zufolge werden die Kunden, vorausgesetzt der Rat folgt dem Verwaltungsvorschlag, an kleinen Veränderungen den neuen Betreiber erkennen. Denn mit diesem Konzept überzeugte der Verein die Stadt so sehr, dass er diesen Bereich für sich entscheiden konnte. Nach Aussage Swades planen die Händler, einen Ansprechpartner für die Kunden einzusetzen, der an jedem Markttag für Fragen und Anregungen zur Verfügung steht. Er soll zudem beim Urlaub eines Händlers nach Ersatz suchen.

Keine Lücken mehr zwischen den Ständen

Für den weiteren Betrieb des Wochenmarktes plant der Verein, dem die Händler beitreten können, eine neue Struktur bei der Berechnung der Standgebühren. „Bislang berechnet die Marktgilde die Kosten nach der Größe eines Standes, wie es bei anderen Märkten üblich ist“, sagt Swade. Diese Regelung datiere aus einer Zeit, als es mehr Bewerber für einen Stand als Platz gegeben habe. Inzwischen habe sich die Situation verändert, und die Zahl der Standbetreiber sinke stetig. „Für viele ist es ein unattraktiver Beruf“, sagt Swade. Die Folge könnten die Kunden sehen: Zwischen den Verkaufsflächen entstünden Lücken, die der Verein nun schließen wolle.

Die Kosten sollen auf alle Händler gleichermaßen umgelegt werden, sodass ein Betreiber mit „voluminöser Ware“ wie Obst, Gemüse oder Blumen sich nicht auf wenige Produkte begrenzt, sondern seine Produkte auch an weniger attraktiven Stellen präsentiert. „Damit steigt neben der Vielfalt auch die optische Attraktivität“, gibt sich der Edemisser optimistisch, nach dessen Angaben etwa 15 bis 30 Händler den Burgdorfer Wochenmarkt bestücken. Sie böten den Kunden ein gutes Sortiment, das der Verein bei Bedarf gezielt ergänzen wolle, beispielsweise mit einer Frischfleischtheke.

Und nicht zuletzt strebt der Verein mit der Stadt einen Markt zu ausgewählten Terminen auf dem Spittaplatz an – diese Forderung hatte die Verwaltung in der Ausschreibung aufgenommen. Eine erste öffentliche Debatte steht am Donnerstag, 10. September, im Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bau an, ehe der Rat eine Woche später die endgültige Entscheidung trifft.

