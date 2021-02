Burgdorf

Noch mindestens bis zum 14. Februar bleiben die Geschäfte geschlossen. Der Lockdown betrifft auch weiterhin viele Burgdorfer Läden. Einige arrangieren sich damit und versuchen, mit alternativen Verkaufswegen Umsatz zu machen. Anderen fällt das schwerer – wie Harm Goslar, Inhaber des Schuh- und Sporthauses an der Marktstraße.

Goslar macht nach eigener Darstellung zwar mehr Umsatz als während des ersten Lockdowns. Doch: „Zufrieden kann mich das nicht stellen“, sagt er. Es sei eine schwierige Zeit. Zwar laufe der Verkauf über das Internet besser als noch im Frühjahr. Es sei aber eine überschaubare Anzahl an Kunden, die dieses Angebot annehme. Das Versenden von Schuhen koste eine Menge, auch das Porto für Rücksendungen müsse er übernehmen. „Trotzdem freuen wir uns natürlich, wenn überhaupt etwas ankommt“, räumt er ein. Freude bereite ihm auch der Kontakt zu seinen Kunden. „Man ist dankbar, wenn man mit jemandem reden kann.“

Persönlicher Austausch fehlt

Der persönliche Austausch fehlt auch Martin Polch vom Schuhhaus an der Hannoverschen Neustadt 45. „Wir haben wirklich verständnisvolle und liebe Kunden“, sagt er. Trotzdem sei es schwierig, etwa im Kinderschuhbereich über die Telefonberatung vernünftig zu arbeiten. „Wir bieten aber natürlich trotzdem Abholung oder Lieferung an“, sagt Polch. Er versuche, aus der Situation das Beste zu machen. „Wir sind Problemlöser. Die meisten Probleme können wir lösen“, meint er zuversichtlich.

Das empfindet Christian Claus vom Handelshaus Kontor 1710 an der Ramlinger Straße in Ehlershausen ähnlich. Über „Click and Collect“ – also über das Bestellen im Internet und anschließenden Versand – laufe der Verkauf nach wie vor noch recht gut. Ohnehin habe er in seinem Geschäft von vornherein einen Fokus auf den Onlinehandel gelegt und sei deshalb diesbezüglich gut aufgestellt. „Die Stammkunden wissen das, und die melden sich auch telefonisch und per E-Mail und bestellen“, berichtet Claus. Dennoch setze er unterm Strich natürlich weniger ab als vor dem Lockdown.

Die Hälfte des üblichen Umsatzes

Gabriele Frey kann das bestätigten. Mit ihrer Buchhandlung an der Marktstraße mache sie zurzeit nur die Hälfte des normalen Umsatzes. „Was fehlt, ist der Spontankauf beim Stöbern im Geschäft“, sagt die Inhaberin. Sie habe zwar aus dem ersten Lockdown gelernt und biete einen Lieferservice an, verkaufe und berate die Kunden über soziale Medien. Das alles reiche aber bei Weitem nicht aus, um Miete und Personal zu bezahlen. Das sei besonders schade, weil sie ihr Angebot erweitert habe. „Wir haben tolle neue Sachen im Bereich Spiele“, sagt Frey. Die könne sie momentan nur im Fenster zeigen.

Kaum noch Nachfrage zum Jahresende

„Mitte Dezember, also vor Weihnachten, war noch ein bisschen was los“, berichtet Julia Obermeyer, Inhaberin des gleichnamigen Modehauses an der Marktstraße. Zwischen den Jahren sei es dann schon ruhiger geworden. Danach habe es kaum noch Nachfrage gegeben. Erst in den vergangenen Tagen baue es sich langsam wieder auf. „Vielleicht, weil der Frühling näher rückt, und die ersten Sonnenstrahlen zu sehen waren“, vermutet Obermeyer.

Hoffnung auf den Frühling

Auch sie erziele derzeit ein wenig Umsatz über den Onlineverkauf, sagt Obermeyer – vor allem seitdem sie die Winterware mit 50 Prozent Nachlass verkaufe. „Aber ich möchte wirklich nicht so weitermachen. Wir können den Kundenservice nicht richtig ausleben.“ Was eigentlich zu ihrem Beruf gehöre, falle weg: die Menschen zu beraten, eine Hose abzustecken, den persönlichen Kontakt zu pflegen. Den Kopf in den Sand zu stecken, ist für Obermeyer dennoch keine Option. Sie freue sich auf ein bisschen mehr Leichtigkeit, die der Frühling bestimmt mit sich bringen werde, meint die Kauffrau und gibt sich optimistisch.

Von Janna Silinger