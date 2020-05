Trotz Corona gibt es Glücksmomente im Standesamt

Burgdorf

Den Beginn der Corona-Pandemie bringt Helmut Strohe wohl immer mit der Insel Sylt in Verbindung – sie markiert für den Standesbeamten aus Burgdorf den Auftakt für viele ungewöhnliche Trauungen.

„Am 16. März, einem Montag, erhielten wir den Anruf eines Paars aus Burgdorf, das sich gerade auf Sylt aufhielt und sich dort am Freitag trauen lassen wollte“, erinnert sich der 56-Jährige. Doch noch ehe die richtige Hochzeitsstimmung aufkommen konnte, bekam das Paar die Information, es habe sofort die Insel wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus zu verlassen. „Natürlich gerät in einem solchen Augenblick alles durcheinander“, sagt der Standesbeamte.

Das Trauzimmer bekommt ein maritimes Flair

Er konnte mit seiner Kollegin, bekennender Sylt-Fan, einen Termin in Burgdorf arrangieren – mehr noch: Beide gestalteten das Trauzimmer maritim mit Muscheln, Boot, Strandhafer und Sylt-Erinnerungen. „Wir haben versucht, den beiden einen dennoch unvergesslichen Moment zu schaffen“, sagt Strohe und fügt hinzu, das sei nicht bei jedem Paar möglich – zumal nur wenige Hochzeitswillige ihren Termin abgesagt hätten. Einige hätten sich erkundigt, wie die Trauung abläuft. „Alle anderen haben wir angerufen und mit ihnen das Prozedere durchgesprochen“, sagt Strohe.

Seit dem besonderen Start in die Pandemie-Zeit finden sich die Standesbeamten und die Brautpaare zu dritt im Trauzimmer zusammen – ohne Trauzeugen, ohne Familie und ohne Freunde, dafür getrennt durch einen Spuckschutz, den Mitarbeiter des Bauhofs angefertigt haben. Und dennoch: Strohe verspürt weder bei sich noch bei den Paaren eine große Wehmut, sondern gewinnt der Situation durchaus etwas Positives ab.

„Normalerweise sitzen immer bis zu 20, 30 Gäste mit im Raum, die wie das Brautpaar große Erwartungen haben, die ihre Smartphones zücken und auf die ich auch eingehe“, sagt er. Deshalb gebe es mitunter eine deutlich spürbare Anspannung, die jetzt oft entfalle.

Brautpaare schätzen die persönlichen Gespräche

Stattdessen entwickelten sich nun intensive, persönliche Gespräche: „Wir sprechen zu dritt über Beziehungen, über das Paar und schaffen so konzentrierte und tief gehende Trialoge“, hat er festgestellt. Die Rückmeldungen der dann getrauten Ehepaare zeige ihm, dass auch seine Gegenüber die besondere Situation schätzten. „Sie verspüren weniger Druck, sondern erhalten einen Moment für sich.“ Denn auch wenn Strohe sich auf jede Trauung vorbereitet, versucht, eine eigene Rede zu schreiben, so muss er doch zunehmend beobachten, dass die Erwartungshaltung oft immens ist.

„Standesbeamte sind weder ein Showmaster noch ein Clown oder Teil vom Wedding Planner“, sagt er und fügt hinzu, eine standesamtliche Trauung sei schlicht eine Leistung der Verwaltung. Dieser Aspekt gerate leider mitunter in den Hintergrund, wenn Paare eine perfekt ausfeilte Trauung für den angeblich schönsten Tag ihres Lebens planen. „Dafür eignen wir uns als Behörde denkbar schlecht“, sagt er – auch wenn die heimische Bücherwand gut gefüllt sei mit Literatur zu Hochzeiten, Beziehungen und Partnerschaften. Allein 20 Bände zum internationalen Eherecht stünden dort, sagt Strohe, der seit 1998 als Standesbeamter und seit 2003 in dieser Funktion in Burgdorf arbeitet.

Ins Standesamt kommen Mittellose und Multimillionäre

Getraut worden sei er von einer Kollegin, die das fabelhaft gemacht habe, sagt er und bezeichnet seinen Beruf als „Künstler unter den Verwaltungsbeamten“. Allerdings dürfe niemand vergessen, dass Standesbeamte auch zuständig seien für Sterbefälle, Namensänderungen und Geburtsurkunden. „Zu uns kommt die gesamte Gesellschaft – vom Mittellosen bis zum Multimillionär“, sagt er mit jenem lauten Lachen, das die Brautpaare durch die Zeremonie begleitet.

Es ist zu hören auf Videos, die Brautpaare jetzt aufnehmen – eine Aufgabe, die sonst den Gästen zuteil wird. „Ich habe damit kein Problem, solange ich nicht damit bei Facebook auftauche“, sagt Strohe bestimmt. Einen Livestream habe er in der derzeitigen Situation noch nicht erlebt, wohl aber vor sechs Jahren, als ein Mitglied der Festgesellschaft die entfernte Verwandtschaft via Internet teilhaben lassen wollte. „Das ist für mich in Ordnung, aber jeder Standesbeamte muss das für sich entscheiden.“ Dass er fotografiert werde, sei jetzt und zu jeder anderen Zeit in Ordnung.

Eines aber wünscht er sich von den Brautpaaren: Sie sollten den Standesbeamten auch außerhalb von Corona als Menschen sehen. „Wir versuchen, auf die Menschen einzugehen und sie anzusprechen.“ Aber jeder könne einmal einen schlechten Tag erwischen.

Von Antje Bismark