Falsche Dachdecker haben am Freitagvormittag versucht, eine 89 Jahre alte Frau zu bestehlen – nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten sie zum Glück für die Burgdorferin aber nichts.

Seniorin lässt Betrüger ins Haus

Die beiden Männer klingelten nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 10.30 Uhr an dem Haus Am Westende. Sie trugen Arbeitskleidung und gaben sich gegenüber der Bewohnerin als Dachdecker aus. Gegen ein „Trinkgeld“ boten sie der Frau an, eine fehlende Dachpfanne zu ersetzen. Die 89-Jährige ließ daraufhin einen der Männer auf den Dachboden gehen. Zur Verdeutlichung seiner Absicht nahm er eine Dachpfanne mit nach oben. Diese ließ er jedoch liegen und ging mit der Geschädigten wieder in Richtung Haustür. Dort traf die Geschädigte auf den anderen Mann, der sich in der Zwischenzeit im Wohnzimmer des Hauses umgesehen hatte.

Die beiden Männer entfernten sich anschließend, ohne jedoch etwas zu entwenden, mit einem weißen Transporter. Sie sollen nach Angaben der Bewohnerin etwa 1,80 Meter groß und 35 Jahre alt sein. Beide trugen eine beigefarbene Arbeitshose. Einer der Männer hatte ein blaues Hemd an und trug ein Käppi. Dieser hatte braune kurze Haare, der andere hatte eine Glatze.

Polizei hofft auf Zeugen

Die Polizei hofft auf Zeugen, denen die Männer oder ein verdächtiges Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 bei der Polizei Burgdorf melden.

Von Antje Bismark